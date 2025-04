Manuel Domínguez apuesta por mejorar las condiciones laborales y ayudar a las empresas a tener más músculo

Canarias/ El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, señaló este miércoles en comisión parlamentaria la necesidad de que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada laboral se adopten con consenso porque si no "habrá subidas de sueldo que los canarios no podrán cobrar porque las empresas no son capaces de generar empleo".