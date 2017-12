Canarias/ El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado hoy en su web los datos de déficit del Estado correspondientes al mes de noviembre, así como el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social, excluidas las Corporaciones Locales, del mes de octubre en términos de contabilidad nacional.

También se han publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria del Sector Administraciones Públicas correspondientes al tercer trimestre de 2017 que incluye las Corporaciones Locales.



El Ministro ha resaltado que, a falta de un trimestre para cerrar el año, tenemos al alcance el objetivo de déficit del 3,1%, lo que significa que España va a abandonar muy pronto el Procedimiento de Déficit Excesivo. Ha señalado que en 2011 el déficit era del 9,3% del PIB y este año se reducirá al 3,1%, lo que se ha conseguido a pesar de tener que haber abonado la deuda comercial encontrada en 2011, fundamentalmente deuda a proveedores de la sanidad pública, por un importe de 35.000 millones de euros.

Montoro ha subrayado que España está creciendo a la cabeza de la UE y creando 600.000 empleos al año, lo que demuestra que la política de reducción del déficit público es el mejor instrumento para crear empleo. En un año marcado por un entorno de crisis política, el crecimiento, la creación de empleo y la reducción del déficit público ha sido posible.

La publicación mensual de los datos, tanto en términos de caja como en términos de contabilidad nacional, supone un importante ejercicio de transparencia, tal y como ha señalado el Ministro Montoro.

La Administración Local presenta un superávit de 5.919 millones, equivalentes al 0,51% del PIB. Supone un aumento del 11,2% respecto al tercer trimestre de 2016, equivalente a 594 millones.

Esta evolución se debe a un aumento de los ingresos del 2,7%, destacando los impuestos, que crecen en un 4,4%, frente a un incremento de los gastos del 1,7%. Entre los empleos destaca el incremento de los consumos intermedios y de la remuneración de asalariados en un 2,9 y en un 1,4 % respectivamente.

Con estos resultados de la Administración Local, el déficit de Sector Administraciones Públicas, a falta de un trimestre para cerrar el año, se sitúa en el 1,46% del PIB, excluyendo las ayudas financieras, lo que supone una reducción interanual del 43,1%.

Hasta finales de noviembre de 2017 el déficit del Estado representa el 1,56% del PIB, 0,95 puntos porcentuales menos que en mismo periodo del año anterior. En millones de euros del déficit asciende a 18.217 millones, cifra inferior en un 35,1% a la cifra registrada en el mismo periodo de 2016.

El saldo primario positivo, descontando el gasto en intereses, asciende en

noviembre hasta el 0,50 % del PIB frente al déficit primario del 0,22 % del PIB registrado el mismo mes del año anterior.

Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros sitúan en noviembre en 165.156 millones, cifra equivalente al 14,15% del PIB, lo que supone un aumento del 3,7% interanual y una aceleración respecto al mes anterior, mes el que crecieron un 3%.



Esta evolución se debe, fundamentalmente, a la evolución de los ingresos procedentes de los impuestos que crecen un 4,7 %, pasando de 138.044 millones en 2016 a 144.521 millones en 2017. El IVA crece en un 5,7 % y los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio en un 4,7 %, compensado parcialmente con el descenso de las cotizaciones sociales que caen en un 2,5%.

El resto de recursos desciende en un 2,8 %, debido fundamentalmente a la caída de los dividendos de Banco de España que han sido inferiores en 584 millones, ya comentado en publicaciones anteriores, y al descenso de las transferencias corrientes recibidas de las CCAA consecuencia de la liquidación definitiva de 2015 frente a la de 2014 que supone menores ingresos para el Estado este año, en 376 millones de euros.

Empleos no financieros del Estado

Hasta finales de noviembre de 2017 los empleos no financieros del Estado han sido 183.373 millones, cifra inferior en un 2,1% a la de 2016, con descensos que se producen en casi todas las rúbricas de gasto.

Descienden las transferencias corrientes y de capital entre Administraciones Públicas un 0,4%, siendo la partida de gasto del Estado de mayor volumen (un 59 % del gasto total). Este descenso se debe fundamentalmente a la caída de las transferencias destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal en 3.060 millones. En sentido contrario, las transferencias a Organismos de la Administración Central y a CCAA aumentan en un 6,1% y en un 3,7% respectivamente.

Entre las partidas que disminuyen destaca el gasto en consumos intermedios que cae un 9,8% y los intereses devengados que caen un 5,9% respecto al mismo periodo de 2016. La remuneración de asalariados ha descendido un 2% por el efecto de la devolución de la paga extra por 341 millones en 2016, sin correspondencia en este ejercicio. Descontado este efecto, el gasto de personal se situaría en niveles similares a los de 2016.

Por el lado de los incrementos, destacan las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie que crecen en un 2,4%, hasta un total de 13.574 millones, de los cuales, la mayor parte corresponden a las pensiones de clases pasivas del Estado que han aumentado un 3,9%. También aumenta la ayuda a la inversión en un 19,5% debido a las aportaciones al ADIF-Alta velocidad por importe de 229 millones sin correspondencia en 2016.

Hasta octubre el déficit conjunto de las Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales, se sitúa en el 1,62% del PIB, un 37,8% menos que en mismo periodo del ejercicio anterior. Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, 402 millones en 2017 y de 2.272 millones en 2016, el déficit acumulado hasta octubre de 2017 sería del 1,65% del PIB, con un descenso del 40,9% interanual.



Administración Central

El déficit de la Administración Central asciende en octubre al 1,17% del PIB, frente al 2,04 % de octubre de 2016. Si se excluye la ayuda financiera el déficit alcanza este mes el 1,14% del PIB, frente al 1,83% del mismo periodo del año anterior.

El déficit del Estado, asciende al 1,11% del PIB, con una reducción interanual del 43,1%, debido a una reducción de los gastos del 3,2 % y a un aumento de los ingresos del 2,9%, en gran parte como consecuencia del incremento del 3,9% de los impuestos.

