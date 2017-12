El asunto fue aprobado solo con los votos a favor del grupo de gobierno (compuesto por Ciudadanos por el Cambio -CIUCA- y Partido Socialista Obrero Español -PSOE-), ya que los miembros de la oposición (Partido Popular y Nueva Canarias) no asistieron al pleno.

El presupuesto general de la corporación moganera para el ejercicio de 2018 asciende a un total de 44.100.796,98 euros, lo que supone un incremento de un 16,39%, unos 6,2 millones de euros, con respecto al del año 2017.

El concejal de Hacienda, Artemi Artiles, explicó que "en la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta los principios de prudencia, realismo, rigor y estabilidad presupuestaria. El efecto de la nueva realidad del servicio de recogida y transporte de residuos, el hecho de que Mogán siga siendo percibido por los inversores como un destino atractivo, el incremento de las transferencias de otras administraciones, así como la incorporación de la financiación externa de varios proyectos de relevancia (DUSI, FDCAN y ARRU), han dado lugar a que, aún aplicando los principios antes indicados, se crezca presupuestariamente más de 6,2 millones de euros".

Artiles señaló para la elaboración del presupuesto cuatro líneas centrales "el fomento del empleo y la educación, políticas sociales, servicios básicos e inversiones".

De esta forma, el presupuesto de 2018 mantendrá la política de gasto para fomentar el empleo con una partida de más de 730.000 euros para los planes de empleo municipales. Además, el gasto en educación se incrementará el próximo año un 20%, hasta los 2,4 millones de euros. Las partidas de 200.000 euros para obras de reforma, acondicionamiento y mejora (RAM) de los centros educativos o los 100.000 euros para subvenciones a estudiantes "son un ejemplo de la apuesta de este grupo de gobierno por la educación", apuntó el edil.

En materia de políticas sociales, el concejal de Hacienda señaló como "prioridad para esta corporación afrontar que hay familias en nuestro municipio que necesitan que estemos a su lado. Por ello, en gastos de servicios sociales y promoción social presupuestamos 2,9 millones de euros". Dentro de esta partida destacan los más de 600.000 euros para ayudas y transferencias de capital a las familias o los 575.000 euros de las diferentes encomiendas.

La tercera línea principal del presupuesto de 2018 de Mogán se establece en los costes de los servicios básicos que el Ayuntamiento tiene que prestar a la ciudadanía. En este apartado se incluye los 4.050.000 euros para la recogida y tratamiento de residuos, los 1.560.000 euros para el servicio de limpieza viaria, los 1.450.000 euros del servicio de mantenimiento y conservación de jardines, los 950.000 euros de suministro eléctrico o los 800.000 euros para suministro de agua.

Incremento de inversiones en un 72%

Las inversiones del presupuesto de 2018 alcanzarán los 7,9 millones de euros, un incremento de un 72% con respecto al ejercicio de 2017. Entre las principales inversiones que se dotan en el presupuesto 2018 se incluyen "una serie de actuaciones fruto de las subvenciones que este grupo de gobierno ha logrado atraer al municipio", puntualizó Artiles.

La estrategia DUSI contará con una partida aproximada de 1.580.000 euros, mientras que el proyecto del edificio de aparcamientos de Arguineguín se dotará con 1.500.000 euros, correspondientes a la anualidad en curso, y, para la estrategia ARRU, se reservará la partida de los 400.000 euros que le corresponden al Ayuntamiento.

Por otra parte, en el presupuesto del Consistorio para el 2018 se incorpora, por primera vez, los Presupuestos Participativos votados y elegidos por los residentes del municipio. Así se dotará de una carpa a la plaza Pérez Galdós de Arguineguín (200.000 euros) y se realizarán los baños públicos en la plaza de Veneguera (50.000 euros).

Otras de las partidas a destacar en inversiones son los 954.000 euros destinados a la ampliación del cementerio de Mogán, los 870.000 euros para actuaciones en el marco de planes de modernización, 211.000 euros para inversiones en equipos informáticos, 350.000 euros para las acometidas del departamento de Vías y Obras y 220.000 euros que culminarán la adecuación del aula de mayores de Arguineguín.

Fomento de cultura y deporte

El presupuesto de 2018 "recoge las necesidades económicas que han planteado el resto de áreas, resaltando las de cultura y deporte, que fomentan las relaciones entre vecinos y vecinas y también potencian nuestra imagen turística", apuntó el concejal de Hacienda.

Así, se destinarán 1.740.000 euros para gastos de cultura y festejos y 2.050.000 euros para gastos del área de deportes. "La promoción del destino turístico, en general, y de los productos del sector primario, en particular, siguen teniendo una vital importancia en la elaboración de este presupuesto", concluyó explicando Artiles.

Ausencia de la oposición

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, indicó que "la oposición no ha estado presente en los plenos del jueves 28 de diciembre porque no ha querido participar, siendo esto una falta de respeto y de responsabilidad a su electorado y a los vecinos del municipio. Consideramos que la aprobación del presupuesto para el 2018 es un asunto de vital importancia para Mogán y no aceptamos la excusa de la oposición de tener que trabajar, ya que los empleados tienen derecho a que sus empresas les den permiso para participar en los plenos".

Bueno también recordó que "en la pasada legislatura con el anterior grupo de gobierno los plenos ordinarios y extraordinarios de Mogán se celebraban en su gran mayoría en horario de mañana, a los que asistíamos cuando nos encontrabamos en la oposición. Cuando entramos como grupo de gobierno decidimos que las sesiones ordinarias de los plenos las celebraríamos por las tardes".

Pleno extraordinario y urgente

Por otra parte, en la jornada de este jueves 28 de diciembre se celebró una segunda sesión plenaria, pero de carácter extraordinario y urgente, en la que se realizó la aprobación del 'Convenio de Cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para la Realización de Actividades de Carácter Técnico en Relación con el Procedimiento de Reconocimiento de la Situación de Dependencia durante el año 2017'.