El equipo multidisciplinar de jóvenes estudiantes, con perfiles de ingeniería industrial e informática, puso todo su dinamismo y creatividad en aportar una solución para obtener de manera rápida y sencilla el volumen, peso y fotografía de los nuevos productos que se incorporan al extenso catálogo de la cooperativa Cofarca para su posterior distribución a las farmacias de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Dicho catálogo cuenta con más de 20.000 referencias activas, con continuas incorporaciones de nuevas referencias y en un entorno logístico exigente para distribuir más de 120.000 unidades diarias, por lo que conocer y gestionar el volumen de los productos es un dato clave.

En el proyecto, que sigue en progreso, se dio a conocer que para la distribución de mercancía a las farmacias se utilizan unas cubetas de 35 litros de capacidad que se van llenando en función del tamaño del producto farmacéutico. El sistema actual no permite ser eficientes al 100% pues las medidas que se tienen actualmente de los productos no son del todo correctas, lo que hace que las cubetas no se llenen de forma óptima y eficiente. Este margen de error produce un desajuste en la línea de distribución afectando a todo el proceso. La solución del proyecto TETRIS PHARMABOX, como se denomina en el desarrollo Demola Canarias, sería exportable a otros nichos logísticos y empresariales donde los datos obtenidos sean de especial relevancia.

El objetivo de Demola Canarias es fomentar la cultura innovadora en el Archipiélago conectando la Universidad, principal centro de conocimiento, con los sectores productivos de las Islas para desarrollar soluciones a medida de las necesidades de empresas y organizaciones, y también instituciones públicas, que deseen explorar nuevas oportunidades de mejora junto con un equipo multidisciplinar de jóvenes talentos.

En la quinta temporada, que abarca el periodo desde octubre de 2017 a febrero de 2018, se han atendido 12 retos de empresas y organizaciones -públicas y privadas- en los que han participado sesenta universitarios de diferentes disciplinas de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).