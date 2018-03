Aunque el proyecto se mantiene en progreso, el objetivo es aumentar la masa crítica de proyectos empresariales innovadores en condiciones de ser financiados por SODECAN, que es el instrumento de crédito público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de una empresa pública, participada íntegramente por el Gobierno de Canarias, a través de la cual se despliega la estrategia de fondos e instrumentos financieros cofinanciados por la Unión Europea para el emprendimiento y la innovación.

Desde 2013, SODECAN gestiona fondos mediante los cuales el Gobierno de Canarias financia proyectos empresariales viables promovidos por pymes, micropymes y autónomos. Aunque el grado de notoriedad de SODECAN ha aumentado considerablemente desde el inicio de la actividad, aún no se han alcanzado altos niveles de ejecución, debido a que no existe una masa crítica razonable de proyectos susceptibles de ser financiados. Uno de los principales motivos de este problema es que el grado de madurez con el que los proyectos optan a esta financiación no siempre es suficiente para generar confianza. SODECAN aspira a que los fondos puestos a disposición del tejido empresarial canario (alrededor de 25 millones de euros a partir de 2018) contribuyan a dinamizar la economía regional, así que los recursos públicos y privados destinados a la aceleración de proyectos empresariales deben estar mejor integrados.

Demola Canarias

DEMOLA es una red internacional nacida en 2008 en Finlandia que desarrolla una metodología de innovación abierta en una quincena de países de Europa, África y Lationamérica. Implantado en Canarias desde 2015, el programa tiene el objetivo de fomentar la cultura innovadora en el Archipiélago, conectando la Universidad, principal centro de conocimiento, con los sectores productivos de las Islas, para desarrollar soluciones a medida de las necesidades de empresas y organizaciones, y también instituciones públicas, que deseen explorar nuevas oportunidades de mejora junto con un equipo multidisciplinar de jóvenes talentos.

En la quinta temporada, que abarcó desde octubre de 2017 a febrero de 2018, se han atendido 12 retos de empresas y organizaciones -públicas y privadas- en los que han participado sesenta universitarios de diferentes disciplinas de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).