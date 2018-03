La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, aumentó cuatro décimas en febrero, hasta situarse en el 0,9%, levemente por debajo de la subyacente nacional que, para el mismo periodo, fue del 1,1%.

Por su parte, el grupo especial de "Carburantes y combustibles" registró un descenso mensual del 0,1% en Canarias y del 1,4% a nivel nacional. Por lo que se refiere a la tasa interanual, se incrementa en las Islas un 5,1%, superior a la variación de la media española (1,8%).

A juicio del presidente de La Cámara de Comercio, Santiago Sesé, "a pesar del repunte de los precios en el mes de febrero y respecto al nivel que registraban hace un año, estos están aún en un entorno de moderado avance, por lo que no perjudica a la recuperación que se está produciendo en la economía". Sin embargo, apunta que "hemos de ser conscientes de que la propia recuperación traerá consigo crecimientos en los precios inducidos por un aumento de la demanda que deberemos ir incorporando en los costes de las empresas y en las decisiones de gasto de las familias".

Asimismo, quiso destacar que "las historia nos demuestra que los precios también pueden subir por repuntes del precio del petróleo, no vinculados a los ajustes entre oferta y demanda de bienes y servicios. Subidas que son más perjudiciales ya que nos pueden llevar a tomar decisiones de gasto no acordes con la realidad económica regional y, por tanto, contraproducentes para afianzar la recuperación". En este sentido apuntó que "cualquier aumento salarial, tanto público como privado, debería estar vinculado a aumentos en la productividad y no solo a crecimientos del IPC".

"Vestido y Calzado", el único grupo que experimento un retroceso en sus precios en febrero (-1,8%) por el efecto de las rebajas

En el repunte del IPC de febrero ha influido principalmente la subida de los precios en el grupo de "Bebidas alcohólicas y tabaco" (2,4%), seguido de los servicios empaquetados de telefonía con un aumento en el grupo de "Comunicaciones" (1,9%) y por los incrementos en los servicios de "Ocio y cultura" (1,4%) y de "Restaurantes y hoteles" (0,6%), asociados a la temporada alta turística. El único grupo que experimentó un descenso de precios durante el pasado mes fue el de "Vestido y Calzado" (-1,8%) por el efecto de las rebajas propias en esta época del año.

Los principales responsables de que los precios en las islas se sitúen un 1,4% por encima del nivel que tenían en febrero del año 2017 han sido las "Bebidas alcohólicas y el tabaco" (3,5%), los "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (2,6%), "Restaurantes y hoteles" (2,4%) y "Comunicaciones" (2,3%). El resto de los grupos que conforman la cesta de la compra en su gran mayoría también han experimentado aumentos que van desde el 1,3% al 0,1%, siendo tan solo tres grupos los que retroceden respecto al nivel de precios que registraban hace un año: "Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento del hogar" (-0,1%), "Vestido y calzado "(-0,2%) y "Sanidad" (-0,9%).

Canarias lidera el crecimiento mensual y anual del IPC en febrero

En casi todas las regiones españolas aumentó el IPC en el mes de febrero. El mayor aumento (0,4%) se produjo en Canarias, seguido del 0,2% de Andalucía, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. El único descenso de precios fue del -0,1% en Castilla-La Mancha.

Atendiendo a la tasa interanual, en todas las regiones se han producido aumentos de precios. El mayor se ha registrado en Canarias y Cataluña y fue del 1,4%, seguido del 1,1% en Andalucía, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Melilla. El crecimiento menos acusado (0,3%) se situó en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Los precios aumentan mensualmente un 0,5% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un 0,4% en la de Las Palmas. Las tasas anuales muestran que Santa Cruz de Tenerife (1,5%) ha registrado un incremento 0,2 puntos superior al de Las Palmas (1,3%).

