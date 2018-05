Canarias fue la sexta autonomía más cara del país, por detrás de País Vasco (2.650 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en mayo de 2018 registró un precio medio de 1.589 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 1,08%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 3,05%.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "el precio ha dejado de pisar el acelerador", si bien matiza que "la excepción la protagonizan mercados locales consolidados de primera línea donde la presión generada por el interés comprador e inversionista y el lento desarrollo de nuevas promociones son los responsables de tensionar el equilibrio entre oferta y demanda". Font señala que "la evolución del precio de la vivienda es cada vez más estable. Estamos siendo testigos de un momento en el que el sector residencial gana madurez y modera poco a poco sus picos de crecimiento y descenso".

El portavoz del portal inmobiliario comenta que "para mantener la trayectoria expansiva del mercado de la vivienda dentro de unos márgenes aceptables, es esencial que se vaya diluyendo la brecha existente entre salarios y precios de venta". Ante la vuelta, por ahora tímida, de las hipotecas al 100%, Font insiste en que "no podemos volver a caer en la misma trampa". El directivo opina que "no se puede resolver el problema del acceso a una hipoteca con ofertas complejas en las que el que cliente firma lo que sea con tal de obtener financiación". Font asegura que "ya que habíamos conseguido que los futuros propietarios fueran coherentes con respecto a sus finanzas, analizando su solvencia y su capacidad de endeudamiento, no sería justo que las entidades volvieran a asumir los riesgos del pasado".

Repuntes en las capitales canarias

Mensualmente, la provincia de Santa Cruz de Tenerife (3,36%) fue la quinta que más creció de España, y Las Palmas (2,85%) la séptima. Frente al pasado año, Las Palmas (12,31%) fue la segunda en el ranking de ascensos nacionales, quedando Santa Cruz de Tenerife (5,45%) en duodécimo lugar. En cuestión de precios, Las Palmas (1.625 €/m²) fue la décima en el ranking general y Santa Cruz de Tenerife (1.601 €/m²) la undécima.

En cuanto a las capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria (3,43%) fue la cuarta que más repuntó del país frente al mes pasado. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife (0,38%) arrojó una subida mucho más contenida. La capital de Las Palmas de Gran Canaria (10,34%) arrojó la séptima subida más importante del país de un año a otro, mientras que Santa Cruz de Tenerife (3,31%) contuvo algo más su revalorización. Con 1.325 euros por metro cuadrado en mayo de 2018, Santa Cruz de Tenerife fue la décimo novena capital de provincia española más barata. Las Palmas de Gran Canaria (1.660 €/m²) fue algo más costosa.