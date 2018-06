Santa Cruz de Tenerife/ El Ejecutivo municipal recuerda al portavoz del PSOE que la capital goza de una estabilidad y gestión que hacen posible el despegue de la ciudad. Santa Cruz de Tenerife está protagonizando un auge notable de orden económico, laboral y social en el presente mandato que representa una recuperación sólida de los valores de crecimiento y bienestar previos al periodo de crisis de la última década, según aseguran Coalición Canaria y el Partido Popular, socios en la gobernabilidad del municipio.



En representación del Grupo de Gobierno, el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, lamentaron hoy que el portavoz del PSOE "no sea capaz de reconocer que, durante este mandato, Santa Cruz se está convirtiendo en un modelo, referente a nivel insular y autonómico, en la salida definitiva de una crisis gravísima".

Díaz-Estébanez interpreta que las críticas del portavoz socialista "responden más a una necesidad política del señor Martín por llamar la atención dentro de su partido que a una lectura objetiva de la realidad de Santa Cruz, que viene marcada por el crecimiento constante de las variables económicas, por la creación de empresas y empleo, así como por la recuperación del bienestar social".

El sexto teniente de alcalde agradeció al portavoz socialista "que haya salido al fin del periodo de hibernación que mantiene desde las últimas elecciones" y le recordó que "para dar consejos al Gobierno, bien haría primero en liderar la oposición municipal o, al menos, el Grupo Socialista, cosa que no ha ocurrido en estos tres años".

"Si el señor Martín –prosiguió Díaz-Estébanez– no es capaz de admitir que en estos tres años han crecido de forma importante la economía de la ciudad, las inversiones privadas y públicas, especialmente en política social, y en consecuencia las condiciones de vida y las expectativas de los santacruceros es que está francamente despistado", agregó.

Carlos Tarife, por su parte, expresó su sorpresa ante las críticas del portavoz socialista en materia de Urbanismo, "área que dirigía el señor Martín hasta hace tres años con los resultados por todos conocidos".

"Hay que ser muy desahogado –resaltó Tarife– para criticar el Plan General o el retraso en el Plan Especial de El Toscal cuando uno ha sido el responsable directo de la situación en la que se encuentran éstos y otros planeamientos urbanísticos de la ciudad".

El concejal de Urbanismo animó a su predecesor "a pedir disculpas al pueblo de Santa Cruz antes de intentar ofrecerse de nuevo como aspirante a gobernar la capital, siempre y cuando le quieran para tal cometido en su partido".

Tarife, por último, añadió que "es triste escuchar un balance tan negativo sobre Santa Cruz, que desfigura una realidad positiva, de crecimiento y de empuje, que más allá del grupo gobernante es consecuencia de la capacidad y la de la competencia de una sociedad como la santacrucera".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)