Tal y como ya se apuntó desde el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en una economía tan dependiente del petróleo como la canaria no se tardaría en notar la espiral alcista de los precios del petróleo en el IPC, aumentando los costes que han de asumir las empresas y disminuyendo el poder adquisitivo de residentes y turistas. Para el presidente de la Cámara "esta situación no es nueva y, por tanto, nos vuelve a poner de manifiesto la elevada sensibilidad y vulnerabilidad de la economía canaria ante cualquier variación del precio del petróleo, además de la exigencia de continuar tomando medidas para que los impactos sobre la economía de las islas tengan la menor intensidad posible".

En este sentido, Santiago Sesé destaca que, en estos momentos, "es vital que se apruebe la parte económica del REF ya que la misma contempla medidas específicas para compensar los sobrecostes, especialmente de transportes, que tenemos los canarios por la situación de lejanía e insularidad que caracteriza al archipiélago. Todo ello sin menoscabo de seguir apostando por la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables para alcanzar un mayor nivel de autoconsumo y una menor dependencia del petróleo".

La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó un 0,2% en Canarias y un 0,4% a nivel nacional, situando la tasa anual en las Islas en el 0,9%, dos décimas por debajo de la subyacente nacional.

En todas las regiones españolas aumentó el IPC en el mes de mayo

El mayor incremento de precios durante el pasado mes se produjo en Navarra (1,2%), seguido del 1,1% de La Rioja y las Islas Baleares. El menor crecimiento de precios (0,5%) se registró en Ceuta, seguido del 0,7% de Canarias y Melilla.

Atendiendo a la tasa interanual, también en todas las regiones se han producido aumentos de precios. El mayor se ha registrado en Castilla-La Mancha y fue del 2,4%. El crecimiento menos acusado (0,7%) se situó en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Canarias (1,7%) ocupa el cuarto lugar con menor aumento de precios.

En el ámbito provincial los precios aumentan mensualmente un 0,7% tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en la de Las Palmas. Las tasas anuales muestran que Santa Cruz de Tenerife (1,9%) ha registrado un incremento 0,3 puntos superior al de Las Palmas (1,6%)

