Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se consolida en esta segunda edición como pasarela referente en moda baño combinando el binomio 'moda y clima'

TENDENCIAS PASARELA PLAYA DEL DUQUE

Ola Olita & By Loleiro.- Desde la selva del Amazonia llega Jhibaro, la primera colección de la nueva firma canaria Ola Olita. Colores lisos vibrantes, junto al print inspirado en la jungla, cubren de divertidos monos mico, lianas y maxi hojas de palmera las prendas que dan vida a esta propuesta para la primavera-verano 2019. Cortes tradicionales, básicos, asimetrías y escotes pronunciados envuelven a la mujer en exclusivos bikinis, trikinis y bañadores que se acompañan, asimismo, de prendas desenfadadas y cómodas como túnicas, vestidos playeros, tops y bolsos a juego. La firma By Loleiro, además, complementa los looks con maxipamelas de sinamay y rafia en diversas tonalidades.

Bea de la Rosa.- La firma Bea de la Rosa apuesta por Game 2.0, nombre que da título a su colección cápsula 2018. La ganadora del VIII concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda combina multitud de recursos gráficos y dinámicas propias de los videojuegos en estampados repletos de color que dan forma a bañadores y bikinis de cortes arriesgados, en los que los guiños al gaming de los años 90 acentúan la fuerza de sus diseños. Como complementos, la marca Pendientera muestra su divertida propuesta, inspirada en el estilo pop de artistas como Roy Lichtenstein, con piezas de bisutería acrílica combinadas con otros materiales como metales y piedras.

Román Peralta.- El diseñador grancanario Román Peralta muestra C.O.D.E (Colours of Desire), una colección que se inspira en un concepto abstracto: líneas sobre el cuerpo y formas que se dibujan y remarcan, simbolizando un nuevo paso en el camino de la marca que, por vez primera, se adentra en la moda de baño masculina. Cortes inusuales y materiales de calidad se combinan con abalorios metálicos, en contraste con los colores puros de la propuesta. Prendas minimalistas y guiños sporty para el nuevo hombre.

Zooo Society.- La firma de Tenerife Moda, Zooo Society, presenta su nueva colección primavera-verano 2019, la cual llega bajo el título de Endless Land. Cortes rectos que dibujan la silueta femenina envueltos en estampados propios que se inspiran en paisajes infinitos y tierras sin fin, lugares que se suceden para vestir la colección de baño pensada para mujeres que no tienen horizonte.

Ananas Wear.- La nueva firma Ananas Wear debuta con su colección de hombre y mujer 2019, inspirada La Habana vieja. La naturaleza cosmopolita de los habitantes de la isla caribeña, a través de la Historia, se refleja en esta propuesta juvenil y arriesgada, donde los estampados y las formas simulan esa mezcla de estilos arquitectónicos que han quedado como testigos en Cuba, a través de diferentes épocas y colonizaciones en las que cobró protagonismo España, Inglaterra, Francia o Estados Unidos.

Milena Rodher Swimwear.- La firma Milena Rodher muestra su nueva colección de baño 2019, la cual lleva por título Paradise City. Líneas minimalistas y cortes sexys que tienen como prioridad realzar la silueta de la mujer. Lycras de alta calidad y una paleta de colores única, que se inspiran en la ciudad de Los Ángeles, en el exceso de Hollywood y en la "beach culture" de Malibú o Venice Beach para brillar como una estrella de Hollywood.

Locaplaya.- La firma Locaplaya, de EmprendeModa Tenerife, presenta su nueva colección 2019 Inefable, la cual se inspira en los amantes del mar, en esas personas que acuden día a día a la playa para practicar deporte o nadar. Se trata de una apuesta inédita, repleta de color, que ama la geometría casi desde un punto de vista matemático, pero con guiños tribales que transmiten en cada prenda el alma de la marca. Bikinis con espalda en escote de mariposa, camisetas de licra, faldas pareo de licra, bolsos petates de neopreno textil con cluth o neceseres a juego, así como un mundo de bisutería personalizado se convierten en tendencia para complementar el look ideal para hacer ejercicio sin alejarse de la moda. La paleta de colores abarca la gamas de rosas, violetas, verdes agua, azules, rojo tomate, amarillos y grises.

Hipertrófico.- La firma Hipertrófico Swimwear, de Gran Canaria, presenta su nueva colección 2019, que llega bajo el nombre de Splash. Una propuesta para hombre y mujer con la que la marca rinde homenaje a su quinto aniversario. Color, estampados propios, detalles cuidados al máximo y aires retro con pinceladas de modernidad para sumergirse en el verano más divertido.

Lava.- La firma Lava, adscrita a EmprendeModa Tenerife, sube a pasarela su nueva colección cápsula titulada Ocho, una propuesta exclusiva para hombre. La aceptación de la Graciosa como octava isla del Archipiélago canario sirve de inspiración a la marca, que aboga por mezclar prendas para el ocio y la práctica del deporte.

Aurelia Gil.- La diseñadora de Gran Canaria, Aurelia Gil, presenta Cápsula A5 Swimwear collection 2019, inspirada en la estética japonesa, con su parte más Pop e iconográfica, pero conviviendo de forma coherene con el espíritu español castizo. El Anime nipón, el flamenco, las lolitas, una fusión de estilos que, a través de bloques de color en tonos pastel subidos con transparencias en tul y partes opacas en lycra, se mezclan con tonos más vibrantes para el verano. Cortes extra femeninos en los vestidos de noche, guiños corseteros y básicos jugando a las ataduras Geisha, los escotes en V, las asimetrías, los volantes y los nudos o lazos son los protagonistas de esta propuesta para mujer que, como novedad, introduce la línea de tricot en sus prendas.

Noemí Felipe.- La firma de la diseñadora Noemí Felipe, perteneciente a Tenerife Moda, llega con su nueva colección primavera-verano 2019 orientada en una gama de moda baño de lujo. Inspirada en aires de las costas mediterráneas, la propuesta se enfoca a diseños sofisticados, cómodos y atrevidos y se presenta en diferentes líneas, ofreciendo un amplio abanico de tonos lisos, aunque los verdaderos protagonistas son los estampados florales, hojas tropicales y animal print. Bikinis y bañadores que se combinan con kaftanes, faldas, vestidos, pantalones y sudaderas en diferentes texturas como voile, viscosa y felpa. La paleta de colores pasa por rojos, amarillos, naranjas, marrones, azules y el clásico negro.

The Knot Company.- La firma The Knot Company muestra su nueva colección Escafandra, con la que se sumerge en las profundidades del mar para presentar una propuesta masculina repleta de color y sensaciones. Tejidos de fibras ecológicas que apuestan por prendas cómodas en las que destacan los boxer cortos y surferos, así como pantalones largos, sudaderas, camisas y camisetas sin olvidar los bolsos y porta-toallas característicos de la marca. Estilo juvenil que sorprenderá.

Sedomir Rodríguez de la Sierra.- La firma Sedomir Rodríguez de la Sierra, adscrita

a Tenerife Moda, realiza su primera incursión en la moda especializada en baño. La marca presenta su nueva colección Swimwear 2019, la cual se inspira en los años 60 y en la mítica escena de la película Doctor No, donde la actriz Ursula Andress lucía un espectacular bikini que revolucionó la industria de la época. Sofisticados bañadores y bikinis en los que priman cortes arriesgados y cinturas altas, que se presentan en colores vibrantes que rompen el eclepticismo del blanco. Aires vintage donde se mezclan doradas piezas metálicas, con formas asimétricas, junto a nudos estratégicamente colocados en cada prenda, construyendo elegantes siluetas hiperfemeninas.

Arena Negra.- La marca Arena Negra, de Tenerife Moda, presenta sus cuatro líneas de baño para 2019: Arena Bohemia, una colección fresca, que mezcla los colores más cálidos con el dorado para dar un toque lúxury; Arena Army, de estampado floral y una combinación de colores que recuerda al camuflaje, aderezado con tachas y ojetes metálicos; Arena Oriente, la cual recoge estampados étnicos con una combinación de colores brillantes en los que predominan el amarillo, el naranja y el negro; y Arena Acuario, que apuesta por un estampado en tie dye y denim, con tonos agua y turquesa irregulares que emulan el movimiento del océano.

Karl Lagerfeld.- La firma homónima del diseñador alemán Karl Lagerfeld se adentra en el mundo de la moda baño con la presentación de la nueva línea Swimwear para la primavera-verano 2019. Aunque en el año 2017, el creador dio sus primeros pasos en moda para la playa con una colección cápsula junto al sello francés Vilebrequin, ahora presenta una línea más completa que incluye bañadores y bikinis, además de toallas, camisas, polos y complementos.

Miss Bikini.- La marca italiana Miss Bikini, diseñada por Alessandra y Francesca Piacentini, ha revolucionado el concepto de la moda para la playa con la creación de colecciones que van más allá de looks para el mar o la piscina, sino que pueden ser utilizados en ciudad e incluso en la noche. En cada colección, la firma apuesta por una gama única de colores, estampados, bordados, accesorios e infinidad de detalles que incluyen perlas, conchas, cristales Swarovski y lentejuelas para dar un toque deluxe a cada prenda.

Entreaguas.- La firma colombiana Entreaguas, al frente de Natalia Botero, presenta su nueva colección de moda baño mujer 2019, Stardust. Prendas sugerentes, confeccionadas artesanalmente, en la que destacan texturas como el macramé, bordados, telas teñidas a mano y nudos que construyen bikinis y bañadores exclusivos inspirados en los colores de la naturaleza. Caftanes y blusas complementan unas prendas repletas de sensualidad.

www.tenerifefashionbeachcostaadeje.com