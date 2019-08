USO le traslada a la consejera de Turismo, Industria y Comercio su preocupación por la destrucción de empleo y conectividad en Canarias

Ha asegurado que no habrá pérdida de vuelos, cuando va a sacar 7 aviones de Canarias que suponen prácticamente un millón de plazas entre Tenerife y Gran Canaria. Es un problema de conectividad para los residentes y de llegada de turismos para el sector que mueve nuestra economía", explica Jairo Gonzalo.

La consejera "mostró estar al tanto de la situación y haber emprendido ya gestiones infructuosas con una compañía con la que, sabemos por experiencia, no se puede hablar. No le pedimos obviamente que la retenga a base de dinero contante y sonante como nos sugirieron los propios directivos en las reuniones en las que nos anunciaron el cierre, pero sí que haga todo lo posible o por retener a esta compañía o por traer a otra que la reemplace. Nosotros queremos mantener nuestro empleo, pero son dos negociaciones diferentes. Si por ese lado no podemos parar el cierre de las bases y no todos tuviéramos una reubicación o no quisiéramos salir de Canarias, al menos otras compañías podrían instalarse aquí y ofrecernos trabajo a nosotros y una alternativa de transporte para nuestra región", continúa el secretario de Organización de USO-Ryanair.

En la reunión, los trabajadores han estado acompañados por una representación de USO-Canarias y por la secretaria confederal de Formación Sindical e Igualdad de USO, Dulce María Moreno, quien les ha trasladado a los trabajadores "el apoyo sin fisuras de todo el sindicato, de la Comisión Ejecutiva Confederal y del propio secretario general, como bien saben que hemos hecho desde el inicio de su conflicto, con Joaquín Pérez en primera línea de las concentraciones de las huelgas con ellos. Ningún trabajador o conflicto es más importante que otro para nosotros, pero es cierto que no nos habíamos topado antes con empresa como Ryanair, contra la cual hay que poner toda la carne en el asador porque ni siquiera se ciñen a la legislación laboral española y los representantes de los trabajadores nos hemos visto solos en esta lucha, como si fuéramos quienes tuviéramos que hacer cumplir la legislación laboral, y no los garantes de esas leyes, que son los ministerios implicados, Trabajo y Fomento".