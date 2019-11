El presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no destinado a los bancos crece un 3'5%

Santa Cruz de Tenerife/ La Junta de Gobierno ya aprobó las cuentas de la capital hoy presentadas conjuntamente por los tres partidos, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, que coincidieron en destacar que dan respuesta al acuerdo de gobierno suscrito para la capital. La alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha presentado esta mañana los Presupuestos Generales de la Corporación local para el ejercicio de 2020, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada del concejal de Hacienda José Sabaté y los portavoces de Ciudadanos, Matilde Zambudio, y de Unidas Podemos, Ramón Trujillo.



Los presupuestos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el próximo año alcanzarán los 278 millones de euros, y su prioridad son las áreas de Vivienda, Empleo, Políticas Sociales, Cultura y Deportes, si bien los Servicios Públicos también tendrán un papel destacado en cuanto a las inversiones destinadas a la recuperación de los espacios públicos deteriorados y la puesta en marcha de otros nuevos.

El objetivo del nuevo Consistorio es priorizar a las personas y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha elaborado un presupuesto no destinado a los bancos que crece un 3'5%.

El mayor incremento presupuestario se registra en Vivienda, con un 170% más. Las Políticas Sociales suben un 9'3%, lo que supone casi tres veces más que lo que sube el presupuesto no financiero, y el Instituto de Municipal de Atención Social (IMAS), el doble, asumiendo la inversión de los gastos no financieros de 9 millones 115.000 euros y aumentando un 6'7% frente al 2% del año anterior.

También aumentan considerablemente, un 21'7%, las partidas en Cultura, ámbito en el que las acciones, según destaca la alcaldesa, "estaban absolutamente desmanteladas y bajo mínimos".

En cuanto al área de Deportes, el presupuesto crece un 10'9% y en Empleo, donde los ayuntamientos disponen de poca competencia, un 8'2%.

Por su parte, Gerencia de Urbanismo, IMAS, Organismo Autónomo de Cultura, Organismo Autónomo de Fiestas, Sociedad de Desarrollo y Viviendas Municipales, es decir, todos los organismos municipales, aumentan su presupuesto.

Estos presupuestos han sido bautizados por la alcaldesa como "los presupuestos de la cohesión social y territorial" porque "se ha prescindido de los gastos que no eran prioridad para la ciudadanía" y se alinean "sin fisuras" con las necesidades de los chicharreros y las chicharreas "independientemente del barrio en el que vivan" y, según destacó, ha sido "fácil" alcanzar el acuerdo entre los tres grupos políticos porque "compartimos objetivos".

Tal y como explicó Patricia Hernández, a pesar de las deficiencias que tiene la ciudad, las urgencias de la ciudadanía y las restricciones presupuestarias que limitan la inversión de gasto, las prioridades políticas y el talante escenificado por los tres grupos presentes en la rueda de prensa "han hecho que los intereses de Santa Cruz de Tenerife se pongan por delante de los intereses de nuestros partidos" y añadió que estas cuentas serán el revulsivo que el municipio necesita para ir en el camino de que se reconozca como la gran capital que es.

En este sentido, la alcaldesa anunció rotunda que "no existe ni existirá ningún tipo de continuismo con lo que se venía haciendo con respecto a las prioridades políticas del municipio" y explicó que el nuevo grupo en la Corporación local, "tal y como percibe la ciudadanía en estos últimos casi seis meses el gobierno hace las cosas diferentes, como vimos ayer con Las Teresitas".

MÁS DINERO PARA CULTURA

Por su parte, la primera teniente de alcaldesa y concejala de Cultura y Promoción Económica, Matilde Zambudio subrayó que "la cultura en Santa Cruz vuelve a tener presupuesto en 2020, ya que este año manejamos aún las cuentas de 2018 después de que se prorrogaran. Una partida de seis millones cincuenta y cinco mil euros. Eso supone un 17'23% de incremento (sin incluir las inversiones para la remodelación de las infraestructuras de esta área) respecto a este año en el que se dispuso de 5'1 millones. Un incremento en un área que en los últimos años no contaba con el presupuesto que merecía".

Añadía Zambudio que "la cultura vuelve a ser importante, se apuesta por ella y se invierte en ella se va a reforzar de personal, hasta ahora infradotado. Como por ejemplo la contratación de un gerente, economista y coordinador, así como cubrir las jubilaciones previstas".

Otra de las cuestiones que destacó la concejala es que "por primera vez la cultura irá a los barrios, a todos y cada uno de los que conforman este municipio y cuenta para ello con partida propia".

Además, señaló que "vamos a restaurar las esculturas y dotarlas de códigos Qr con información accesible y rehabilitaremos los espacios culturales: la Recova, las salas de arte, el Teatro Guimerá".

APOYO ACTIVO AL EMPLEO

También la responsable de Promoción Económica recalcó que "serán dos las grandes líneas de actuación para la Sociedad de Desarrollo que este año cuenta con un presupuesto de 5'8 Meuros, por un lado, el crecimiento y consolidación del tejido empresarial, a través de la promoción del comercio y el turismo y de otro, con el apoyo a la búsqueda de empleo y a la inclusión social, la mejora de la formación y la empleabilidad de la ciudadanía."

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

El portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujilo, celebró que el Consistorio aumente las partidas en vivienda en señal de cumplimiento clave del acuerdo alcanzado entre los distintos grupos políticos para la formación de gobierno, como el compromiso de la creación de 400 viviendas sociales que "se plasma presupuestariamente para que sea real".

Para Trujillo son también destacables las actuaciones en materia de atención a la dependencia, "con medio millón de euros más presupuestados para cumplir con lo que habíamos acordado en su momento y licitar un nuevo contrato que amplíe y mejore el servicio", el impulso para la construcción de una nueva escuela infantil o el esfuerzo del Consistorio por superar "el déficit de recursos que tenía cultura para hacer políticas porque su presupuesto era muy tímido después de sufrir en su día fuertes recortes y estaba en una situación de recursos absolutamente mínimos que se empieza a revertir de manera seria".

Por último, Trujillo quiso destacar también el incremento presupuestario que se produce en el área de Deportes y felicitó al equipo de gobierno "por su voluntad para abordar el problema de las deficiencias en las infraestructuras". Asimismo, señaló otros elementos positivos como que los nuevos complejos deportivos de Tíncer o Cuesta Piedra sean financiados íntegramente con dinero público, "para empezar a poner fin a la privatización de toda el área de Deportes que se estaba haciendo con el gobierno anterior".