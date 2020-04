El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activa 14 medidas de apoyo para el tejido empresarial del municipio

Santa Cruz de Tenerife/ Entre las acciones económicas anunciadas hoy por el equipo de Gobierno destaca una línea de ayudas y subvenciones directas a autónomos y empresarios con el objetivo de paliar los efectos económicos generados por la crisis sanitaria del Covid-19 y la paralización de la economía. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, junto a la primera teniente de alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, han anunciado esta mañana la puesta en marcha de un conjunto de iniciativas y ayudas municipales destinadas a reducir el grave impacto económico que sufren los empleados, los autónomos, empresarios y emprendedores como consecuencia de la crisis sanitaria y el decreto del estado de alarma puestas en marcha por la Sociedad de Desarrollo y el área de Promoción Económica.



Patricia Hernández apuntaba que la primera medida que ya se ha puesto en marcha, vía decreto, es la agilización del pago inmediato de facturas pendientes, gracias a la cual el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha inyectado directamente cerca de 3 millones de euros de liquidez a las empresas en las últimas dos semanas; una cantidad que se eleva hasta los 9 millones si se le suman los pagos realizados a través de las empresas o los organismos dependientes del ayuntamiento"

En este sentido, Patricia Hernández, adelanto que "en los próximos días esta cantidad se elevará hasta cerca de los 20 millones de euros, en cuanto la Intervención Municipal culmine el volumen de pagos ya previstos", momento en el que quiso agradecer públicamente "el compromiso y la entrega de los trabajadores y trabajadoras municipales que están haciendo un gran esfuerzo en unos momentos que son especialmente difíciles y que están dando lo mejor de sí".

La regidora municipal puso de relieve "la necesidad de ser diligentes y tomar medidas de protección, apoyo y promoción del tejido empresarial de Santa Cruz de Tenerife", aclarando en que "el Ayuntamiento va a llegar a donde no lleguen otras administraciones en un panorama absolutamente cambiante".

Así, Patricia Hernández insistió en que "se lanzarán medidas específicas una vez que se haya completado el paquete de medidas de otras administraciones como el Gobierno de España y el de Canarias para llegar a donde ellos no hayan conseguido llegar y atender las necesidades reales sin duplicar recursos", añadiendo que "se está trabajando en ello ya y ya están hechas hasta las bases, pendientes únicamente de definir exactamente a qué y quien dirigirnos. Vamos a acortar todos los plazos".

Por su parte, la primera tenienta de alcaldesa, Matilde Zambudio, concretaba las medidas, empezando por una línea de subvención o ayuda directa a las pequeñas empresas y los autónomos "enfocadas a facilitar el cumplimiento de sus funciones, mantenimiento de la actividad y el empleo y a amortiguar la reducción de ingreso".

También informó de que se ha suspendido el cobro del alquiler a las empresas que forman parte de los viveros empresariales gestionados por la Sociedad de Desarrollo, una medida que estará en vigor, en principio, mientras dure el estado de alarma.

Además señaló que se van a llevar a cabo, contrataciones públicas de servicios a pymes y autónomos con pagos por adelantado para dotarles de liquidez en virtud de lo que la ley permita.

Paralelamente se ha puesto en marcha el Observatorio Municipal de impacto económico y social del Covid-19, con él adelantaba Zambudio "tendremos datos certeros, se podrá identificar y monitorizar las empresas que se están viendo afectadas, en qué lugares incide más la crisis y cuál es la situación del tejido empresarial datos imprescindibles para reactivar la economía".

La página www.gestionacovid.com se ha convertida en una importante línea de información sobre los trámites y ayudas económicas puestas en marcha por todas las administraciones. Una web dirigida a personas en situación de desempleo, trabajadores por cuenta ajena, empresarios y autónomos.

Como séptima medida Matilde Zambudio se refirió a que se ha creado un canal específico de comunicación con todas las asociaciones comerciales del municipio. Con él se trabaja codo con codo en la búsqueda y puesta en marcha de propuestas que permitan reactivar al sector.

Se va a potenciar el e-commerce en el tejido comercial del municipio con la creación de una plataforma virtual que represente al comercio minorista y que contenga servicios para los comerciantes al tiempo que permita apoyar la venta de productos y servicios locales.

Asimismo, el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha puesto en marcha la contratación urgente de un portal de formación online con un amplio catálogo que permita ampliar conocimientos a toda la ciudadanía. Un amplio catálogo que permitirá aprender idiomas, marketing, nuevas tecnologías o por ejemplo administración de empresas.

Para realizar labores de asesoramiento, asistencia técnica, diagnóstico y propuestas de cada una de las áreas comerciales de los barrios se está preparando la licitación de la Oficina Técnica de Apoyo al Comercio de Proximidad.

El Plan Director de Comercio será, según Zambudio "un bastón guía fundamental para impulsar a este sector al establecer un marco estratégico de referencia que evaluará el modelo comercial e identificará posibles oportunidades de mejora."

Otras dos líneas de apoyo a las empresas se enmarcan por un lado en una campaña de apoyo y fortalecimiento del tejido comercial que apoyará y consolidará el consumo local y de otra, una vez se normalice la situación la puesta en marcha de campañas de promoción del comercio y el turismo de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de recuperar el posicionamiento regional, nacional e internacional de estos dos sectores.

La última de las medidas para reactivar la economía viene de la mano de los eventos de dinamización que lleva a cabo el municipio y que se vieron suspendidos como por ejemplo Plenilunio, Ven a santa Cruz o Tecnológica, citas que Santa Cruz retomará en el segundo semestre del año.

Un paquete de medidas sin precedentes que se implementarán y que, según manifestaba Patricia Hernández "ayudarán sacar del congelador a la economía municipal en cuanto acabe esta crisis sanitaria". Mientras que Zambudio recordaba a la ciudadanía y a los empresarios "que no están solos y que desde el ayuntamiento se trabaja por y para ellos."