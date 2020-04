El presidente Torres afirma que "Canarias va por el buen camino" en la gestión de la crisis por el COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este domingo 5 de abril, que Canarias "va por el buen camino, pero ahora no podemos bajar la guardia" en la gestión sanitaria de la pandemia por la COVID-19.

Ángel Víctor Torres, que esta mañana participó telemáticamente en la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas convocada por el titular del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, expuso al término de esa cita el contenido de lo tratado, que aglutinó en tres grandes bloques: lo trasladado en un primer momento por el presidente Sánchez a las comunidades autónomas, las posturas servidas por el Gobierno de Canarias y las consecuencias de la crisis sanitaria en los ámbitos social y económico del Archipiélago.

En ese último capítulo, el presidente de Canarias solicitó un trato diferencia para las Islas dentro del país por el mayor impacto de la pandemia en los sectores económico y social, y además el desarrollo de un plan de choque especial para poder levantar la actividad turística con las máximas garantías. Torres dijo que se prevé que Canarias solo reciba este 2020 en torno a cinco millones de turistas, muy por debajo de su cifra global de 2019, en 15 millones de visitantes (nacionales y extranjeros). Tras la finalización del estado de alarma, Canarias debe recibir la solidaridad del resto del país por ser la región más afectada en lo económico y lo social dentro de España.

El presidente de Canarias también mostró el apoyo de las Islas a la prórroga del estado de alarma hasta las 24.00 horas del 25 de abril próximo. Sobre esta cuestión, comentó: "Si son necesarios más días para salir bien de la pandemia, se apoyará", aunque hoy "estamos mejor que hace siete días, pero aún es necesario culminar bien todo el proceso de vuelta a la normalidad, a la rutina", recalcó.

Torres también se refirió a que "apoyamos una propuesta de desescalada para salir de forma progresiva y controlada del actual confinamiento". El presidente de Canarias también comentó que Sánchez había pedido "un listado de espacios públicos y privados para ponerlos a disposición de las personas con positivo y asintomáticas", con el objetivo de facilitar el desconfinamiento, de que pueda ir saliendo a la calle el resto de la gente y para evitar nuevos contagios. "Así se volverá, poco a poco, a la añorada normalidad", indicó el presidente de Canarias, que además aseguró que esa había sido una petición cursada por el Gobierno español a todas las comunidades autónomas.

En otro de los frentes abiertos, Torres fue claro al sostener que "apoyamos al Gobierno español en las negociaciones con la Unión Europea (UE)" y sostuvo que "es fundamental que sepamos si ese acuerdo de apoyo económico se consigue", a ser posible en las próximas 48 horas. Ello significaría que "vamos a tener inyección económica, financiación de la UE, con lo que se podrá responder a esta crisis con endeudamiento público". Torres también se dirigió a Sánchez para trasladarle "qué ocurriría si no se consigue ese acuerdo en el seno de la UE: cómo vamos a salir de la crisis, pues sin liquidez es imposible dar una respuesta a la quiebra social".

Material sanitario

En relación con el material sanitario, Torres expuso que "la situación hoy es distinta porque las comunidades autónomas nos hemos activado". Además, hoy mismo se ha anunciado que mañana el Ministerio de Sanidad repartirá un millón de test rápidos en todo el país. "En Canarias, los necesitamos porque no podemos tener una radiografía real de la COVID-19 si no hacemos esos test rápidos de forma masiva. También pedimos hisopos porque tenemos muy pocos y esto ralentiza las pruebas", explicó el presidente Torres.

Acerca de las cuestiones económicas, sociales y administrativas, el presidente de Canarias aseguró que "tenemos que estar preparados para el día después. El 14 de marzo pasado se paró la actividad económica y aquí empezamos a ver los efectos de ello inmediatamente".

Esta crisis llega a Canarias "en temporada alta del turismo y cuando se producen los mayores ingresos, que ahora no tendremos, para las administraciones públicas y la propia sociedad. El 40% de los ingresos en Canarias provienen del turismo. En marzo, solo con 15 días de cierre, hemos perdido 50.000 afiliados a la Seguridad Social. Si los ERTE se tradujeran en despidos, estaríamos hablando de 150.000 personas", expuso Torres. Además, se pueden perder "entre 9.000 y 10.000 millones de euros este año". Si las cosas van bien, en el mejor de los escenarios, "este año podemos recibir unos cinco millones de turistas, cuando estábamos acostumbrados a entre 15 y 16 millones. Esta caída supone una quiebra económica absoluta. Por eso, necesitamos tomar decisiones y tener el respaldo de España y de la UE", argumentó Ángel Víctor Torres.

Para el presidente de Canarias, ese apoyo especial y singular está justificado por el hecho de "nuestra posición de lejanía, de región RUP, que es una desventaja económica. No somos un paraíso fiscal; estamos a la cabeza en paro y a la cabeza en pobreza... Por ello ya tenemos un REF, no porque nos guste, sino porque necesitamos tenerlo. El REF nos recuerda que estamos a más de 2.000 kilómetros del continente y aquí las cosas cuestan más", relató.

Torres dijo que Canarias lidera el indicador sintético que mide la repercusión de esta crisis sanitaria en la parte económica, con un umbral de 140,8 frente a la media estatal en base 100. Tenemos una afección visiblemente mayor que en los demás territorios" por el efecto del coronavirus COVID-19.

El titular del Gobierno de Canarias se mostró solidario con las demás comunidades autónomas españoles y entendió "que el Ejecutivo central necesita liquidez para que los que están acogidos a los ERTE puedan cobrar. Nosotros nos comprometemos a ese ejercicio de colaboración, pero a la vez demandamos que esos fondos públicos de empleo para la formación se repongan en Canarias una vez se actualicen las cantidades, porque somos de las regiones que tienen una mayor tasa de desempleo".

En esa misma línea, Torres avanzó que se ha pedido a Madrid "que los ERTE de fuerza mayor se puedan prolongar en el sector servicios en Canarias. Al día siguiente de acabar con la alarma, no vamos a tener los hoteles llenos. Será una recuperación progresiva. Hay que buscar fórmulas y un plan extraordinario de choque para el turismo en las zonas más sacudidas, como será sin duda Canarias".

El presidente isleño también dio por sentado "que se van a respetar todos los convenios que tenemos con el Gobierno de España, porque son cuestiones que están en el marco jurídico (PIEC, carreteras, hidráulicos, infraestructura turística...)". A todo esto, sin lugar a dudas, se debe unir "la apertura de la vía del endeudamiento público", planteó.

El proceso de desconfinamiento

Sobre este aspecto, Torres explicó que "La Gomera lleva días sin nuevos contagiados. En La Graciosa, no hay ni un solo positivo. En El Hierro, hay una situación parecida. Por ello, solicitamos a los expertos que valoren un desconfinamiento objetivo por territorios y que esto se reflexione entre los expertos sanitarios del Ministerio para ir recuperando esa normalidad en la medida de lo posible".

A modo de conclusión, el presidente de Canarias afirmó que desde las Islas se trasladó "todo el apoyo a las decisiones del Gobierno de España". También reflexionó sobre que "la emergencia sanitaria ya empieza a tener menos espacio en las portadas de los periódicos" y ahora quizá ocurra que "la gente pase a tener más preocupación por la quiebra social, a la que tendremos que responder con la máxima contundencia", afirmó Torres.

Ángel Víctor Torres mostró con claridad que "vamos bien, pero no está todo terminado. Hasta el 26 de abril, hay que seguir e incluso hacerlo mejor aún. Hay que intensificar el confinamiento en los días que nos quedan: hacerlo mejor. Si lo hacemos bien, estaremos cerca del final" y "ganaremos este partido". "Hay que seguir confinados y no ser irresponsables en este momento", recalcó el presidente de Canarias una y otra vez. Ahora, "no podemos hacer las cosas mal", concluyó.

Torres mostró su agradecimiento por el esfuerzo realizado por la ciudadanía, por los sanitarios y por el resto de colectivos que tan buen trabajo están haciendo para combatir esta crisis sanitaria.