El impacto de aperturas en los autónomos ha sido escaso en el primer día de la Fase 0

El impacto ha sido escaso en sectores como comercio y hostelería y algo superior en otro tipo de establecimientos como las peluquerías. "Se puede decir que el 50% de las peluquerías han abierto hoy", ha anunciado Lorenzo Amor, presidente de ATA. Esperamos que a lo largo de la semana esta cifra ascienda al menos al 70%. En el ámbito de la hostelería, el impacto ha sido muy reducido, "no más de un 3% y no prevemos que a lo largo de la semana vaya a incrementarse mucho", ha añadido Amor.

En el ámbito del comercio minorista, el porcentaje de apertura en este primer día de la Fase 0 de desescalada en la mayor parte del territorio español sería de un 20%. Esperamos que a lo largo de la semana más comercios minoristas puedan ir adaptando sus protocolos a las nuevas necesidades y esta apertura llegue en torno al 40%.

"El problema, como viene siendo habitual, es que la normativa se ha dado a conocer en domingo, y a última hora", ha dicho Amor. Por eso los autónomos que no disponen de EPIs ni material necesario para la apertura y salvaguardar la seguridad sanitaria propia y se sus clientes y hasta que no lo tenga, por responsabilidad no van a abrir. "Muchos autónomos están hoy adaptando sus locales para abrir en los próximos días, otros nos han trasladado que esperarán al día 11, y muchos de ellos nos trasladan que ante la poca afluencia de estas semanas no van a ha hacer la inversión en material sanitario ahora mismo puesto que el coste de esa inversión puede ser muy superior a lo que van a facturar en la semana", ha concluido el presidente de ATA.

