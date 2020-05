ATA ve insuficiente la ampliación de las líneas ICO para cubrir la fuerte demanda

"Hay más de 1.100.000 solicitudes de créditos ICO, pero no llega a 400.000 los autónomos a los que les ha llegado el crédito. Es necesario, no sólo poner a disposición ya los 100.000 millones de euros de estas líneas de avales anunciados, si no, además, ampliarla a otros 50.000 millones más, hasta los 150.000 millones o no se va a poder atender la demanda de crédito, tan necesaria", ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Creemos necesario ampliar a un 90% el aval del estado en estas líneas, para amortiguar las denegaciones de financiación de estas líneas de crédito que están en torno al 19% de las peticiones de financiación.

"El crédito y la financiación se ha convertido en una vacuna fundamental para poder aguantar la caída de actividad y de ingresos y un colchón vital para poder mantener los negocios de los autónomos en los próximos meses", ha añadido Amor. "La liquidez es fundamental y por eso es necesario que se impulse la dotación de esta línea de avales".