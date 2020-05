La restauración y hostelería de Las Palmas lanza un mensaje de emergencia para poder abrir sus negocios y conservar empleos

Actualmente hay 610 establecimientos con licencia de terraza en Las Palmas de Gran Canaria, de los que han abierto 123, lo que afecta en torno a 3.500 empleos directos, además de otros muchos indirectos.

Los empresarios, en un 90% microempresas y negocios familiares, han presentado 150 solicitudes de ampliación de terrazas ante las medidas de seguridad y distanciamiento del Covid-19, de las que no ha sido resulta ninguna.

Desde la asociación aseguran que existe una "gran desinformación", porque no se ha indicado "cómo proceder en cada caso para la ampliación de las terrazas", por lo que insisten en la necesidad de "un canal de comunicación efectivo".

El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas, Fermín Sánchez, ha advertido en la rueda de prensa que necesitan "llegar a un acuerdo y un punto de encuentro" para la ocupación y la ampliación de las terrazas en estos tiempos de crisis postCovid-19, ya que no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La patronal solicita llegar a un acuerdo para lograr un punto de inflexión, como se ha hecho en otros ayuntamientos de Canarias y en el territorio nacional, para "poder ampliar la superficie de las terrazas, siempre respetando las normas y el espacio para el peatón".

Como ha alertado, existe la necesidad de "más flexibilidad para poder poner en marcha los negocios", sobre todo en aquellos cuyos empleados se mantienen en ERTE y sin cobrar, y los de pequeño tamaño que ven peligrar su continuidad tras más de dos meses de cierre de actividad.

Las normas publicadas en el BOE "dan lugar a la interpretación" por lo que acordaron con el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, una reunión con el concejal de Urbanismo Javier Doreste para acordar soluciones, que "no se ha producido tras 23 días".

"No tenemos noticias", ha asegurado el portavoz de los empresarios, aún tratándose de un sector que "genera más de 20.000 empleos directos, además del indirecto".

En otros ayuntamientos, ha recordado "se han flexibilizado las normas y se ha apoyado y animado a los empresarios" que son "clave" para "generar y recuperar el dinamismo de antes de la pandemia".

"Nos preguntamos por qué no se sientan con nosotros", ya que "han reclamando una mesa de trabajo formada no solo por empresarios, sino por representantes de vecinos, policía local y demás agentes del sector", para que "se respeten las normas y los negocios puedan abrir con garantías y sin molestar a nadie".

En el Ayuntamiento "son conscientes de nuestra preocupación", ya que hay negocios que "no pueden ponerse en marcha y algunos incluso se plantean cerrar por las normas restrictivas" del Ayuntamiento.

Como ha señalado por su parte la gerente de la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración (AVOR), Olga Palacios, los empresarios están "devastados" por la posición "extraña y que sorprende" del Ayuntamiento. El problema de las terrazas "sigue sin solución" y a su juicio "existe una posibilidad y urge tomar decisiones en este sentido".

Como ha advertido, "hay dramas detrás de las personas que ejercen en este sector, miles de empleos directos e indirectos y familias", por lo que no entienden "la falta de voluntad en resolver una cuestión importante para ayudar a la economía de las islas".

Solicitan "la posibilidad de usar suelo público siempre que las características del espacio lo permita en convivencia con el peatón para poder cumplir con la separación entre mesas". Como ha alegado Olga Palacios, "hay estructuras parecidas en otras islas donde mediante edicto se ha hecho un trabajo diferenciado según las características de las calles" para poder poner a disposición de los clientes el 100% de las mesas cuando el espacio lo permite.

La misma idea ha subrayado la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, que ha alertado que "hay empresas que han abierto y ahora se plantean cerrar", porque "tienen gastos del 100% e ingresos de la mitad", más aún "después de 60 días de cierre".

Los empresarios, ha asegurado, "no buscan ganar dinero sino cubrir los gastos de estos dos meses de inactividad", sobre todo por los empleados, que en situación de ERTE aún no han cobrado "y necesitan de una vida digna y soluciones para que puedan volver a cobrar sus sueldos".

"Si los locales cierran, no pueden volver al ERTE", ha recordado, por lo que "es una situación de total desamparo".

Para los profesionales de la restauración y la hostelería ha habido "dos pandemias, la sanitaria y la económica" porque "aunque el Covid-19 fue duro la económica también lo está siendo".

Como ha denunciado, no solo "tuvimos que ser los empresarios los que nos comunicásemos con el Ayuntamiento sino que después de 23 días ha demostrado falta de interés con la callada por respuesta".

De los asociados de la zona de Santa Catalina, hay "actualmente 19 terrazas abiertas y 9 que cerrarán para siempre si no hay una solución".