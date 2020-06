La Consejería de Economía ofrece formación sobre negocios e inversiones en África a más de cuarenta empresas Canarias

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Dirección General de Asuntos Económicos con África y en colaboración con el portal para la internacionalización de la empresa y la economía Iberglobal, ha puesto en marcha un curso en modalidad no presencial sobre negocios e inversiones en África. La iniciativa, en la que se han inscrito más de cuarenta empresas del Archipiélago, se celebra a través del campus virtual de Iberglobal entre el 1 de junio y el 6 de julio, con una duración equivalente a cincuenta horas presenciales, y cuenta también con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Club de Exportadores e Inversores.

Como explica la consejera, Elena Máñez, este curso forma parte de las acciones de estímulo para la reactivación económica de Canarias, en este caso "fomentando que las empresas de las Islas adquieran los conocimientos necesarios para abordar su internacionalización hacia los mercados africanos, centrándose en las nuevas oportunidades de negocio que ofrecen estos países".

En este sentido, la consejera afirma que el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, impulsado por el presidente y firmado el pasado fin de semana por partidos políticos, agentes económicos y sociales, "subraya la importancia de la internacionalización como instrumento de acción para la recuperación económica" de la crisis de la COVID-19 y hace hincapié "en las políticas orientadas a incrementar los lazos económicos, culturales y sociológicos con el continente africano".

"Canarias tiene un papel fundamental en el presente y el futuro de África, donde ya se está apostando de manera decidida por la internacionalización de nuestras empresas; las Islas están llamadas a convertirse en la plataforma internacional de lanzamiento hacia el continente", señala Elena Máñez. Todo ello, añade, "abandonando la mirada extractiva sobre África" y profundizando en "un modelo basado en el codesarrollo sostenible, en la ayuda mutua y en el marco de la Agenda 2030 de la ONU".

Por su parte, la directora general de Asuntos Económicos con África, Nasara Cabrera, destaca la importancia de que las empresas "actualicen sus conocimientos sobre las oportunidades de negocio en África, en un contexto que ha transformado el escenario del comercio internacional", al tiempo que recuerda que este curso, además, "atiende a la recomendación de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria de animar a las empresas a expandir sus negocios hacia los mercados internacionales".

Programa

El programa del curso aborda varios temas prioritarios para la internacionalización de las empresas en África. Estos temas abarcan desde la evolución y perspectivas de las economías africanas, atendiendo al impacto de la COVID 19 sobre estas, y las implicaciones del nuevo acuerdo de libre comercio; las relaciones económicas de España con África subsahariana, incluyendo el contexto sociopolítico, el Plan África y las políticas españolas de internacionalización en el continente; las exportaciones e inversiones en África, contemplando las prácticas más habituales, los principales riesgos, recomendaciones, el panorama general y las principales cuestiones a tener en cuenta; las perspectivas de los negocios en África, países y sectores más atractivos, así como el marco para los negocios; y, por último, el modo de operar en África, teniendo en cuenta las características de los consumidores africanos, las tendencias más recientes (comercio electrónico), el marketing y la negociación intercultural.

Además de las empresas, el curso también será impartido a algunos actores clave de entidades públicas del sector del asesoramiento empresarial y la internacionalización, y cuenta con ponentes de referencia, especialistas en el continente vecino. Entre ellos, miembros del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, miembros también de AMENET (Africa, Mediterranean and Europe Monnet Network of the EU), así como representantes de empresas e instituciones con experiencia en África, como COFIDES, CESCE, INAFRICA o Iberglobal.