"Urgen medidas de estímulo a la demanda"

Canarias/ El 22 de junio finalizó el estado de alarma decretado desde el 14 de marzo, pudiendo reactivarse la actividad en los distintos establecimientos comerciales, de manera que la mayoría de la cesta de productos del IPC ya están disponibles, a excepción de los relacionados con el sector turístico y la asistencia a espectáculos de diversa índole.

Con todo ello, los datos relativos al Índice de Precios de Consumo (IPC) que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran como en Canarias subió un 0,4% en junio en relación al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,8%, frente al -0,3% a nivel nacional, siendo Canarias la única Comunidad Autónoma con Inflación acumulada positiva.



Los precios de los productos del Grupo especial de Bienes COVID-19 registran una tasa anual del 2,3% en junio, cinco décimas menos que el mes anterior, y en cuanto a la variación anual de los Servicios CoVID-19, ésta aumenta más de un punto y medio, hasta el -2,4%, destacando el descenso en el comportamiento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas al pasar del 3,5% en mayo al 2,8% en el mes de junio.

En el archipiélago, la inflación subyacente, que no incluye como sabemos, los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumentó una décima en junio, hasta el 1,3%, con lo que se sitúa en medio punto por encima del IPC general.

De cara a los próximos meses, como adelantaba CEOE hace algunos días, la evolución de la inflación será negativa, ya que está condicionada por el comportamiento de los precios del petróleo y la caída de la demanda de algunos bienes y servicios derivada de la crisis del coronavirus. Por lo que urge la puesta en marcha de medidas encaminadas al impulso y estímulo de la demanda inyectando liquidez al sistema y generando capacidad de consumo.