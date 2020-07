Melodie Mendoza pide un mayor esfuerzo para ayudar a los autónomos y pymes instalados en las islas no capitalinas

Canarias/ Valora la implicación de todas las instituciones para evitar el cierre de las pymes y recalca que "debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar muchas economías familiares de las Islas". La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, pidió a todas las administraciones implicadas un mayor esfuerzo para ayudar a los autónomos y a las pymes de Canarias, especialmente a las que se encuentran instaladas en las islas no capitalinas, ya que recuerda que sufren, además, las consecuencias derivadas de la doble insularidad.



"Todos sabemos que resulta mucho más difícil mantener abierto en el tiempo un negocio en estas islas", explicó Mendoza durante su intervención en sesión plenaria. Al respecto, valoró la puesta en marcha de una batería de medidas dirigidas a este sector, muchas de ellas integradas en el Pacto de Reconstrucción Social y Económica de Canarias, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo para el Estado, el Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos. Como ejemplo, se refirió a los más de 30 millones que han destinado los cabildos en ayudas directas para pymes y autónomos.

No obstante, aseguró que estos esfuerzos no son suficientes, ya que no se ha podido evitar el cierre de muchos negocios familiares, así como la previsión de que muchos se vean abocados a la quiebra. "Es cierto que todas las instituciones están trabajando para mantener el tejido productivo del Archipiélago, que sabemos que es clave para la recuperación económica, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los negocios que se asoman al abismo no caigan en él", destacó.

Reconoció que es una tarea muy complicada, pero recalcó que se trata de salvar muchas economías familiares, "por lo que tenemos que trabajar conjuntamente para paliar los efectos de esta crisis que están siendo devastadores".