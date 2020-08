Morales cree insuficiente el acuerdo para utilizar el superávit y reclama para los cabildos el uso sin condicionantes de deuda y remanentes

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria considera que el acuerdo del Consejo de Ministros que permite que las Instituciones insulares hagan uso del superávit es insuficiente y reclama la utilización de los remanentes y de la deuda sin condicionantes porque "ahora por encima de todo están las necesidades de las familias" y el reto de "reflotar la economía y los servicios públicos esenciales", asevera el presidente de la Institución insular, Antonio Morales.



"Entiendo que no es un buen acuerdo porque no tiene en cuenta a los cabildos e incumple la promesa de seguir negociando", señala Morales, que apunta que hubo una primera reunión de contacto con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y su equipo, pero sigue pendiente el encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para plantear las singularidades de los cabildos y su fuerte dependencia de los recursos del REF, entre otros.

Morales valora, entre los aspectos positivos del acuerdo, la equiparación de los cabildos con las diputaciones forales y su distinción con otras administraciones como los ayuntamientos, así como la posibilidad de usar parte de los remanentes del presupuesto de 2020 si no se compensa la pérdida de recursos con el supéravit, algo que además "se daba por hecho" y que en el caso de las instituciones insulares no supone "cantidades importantes".

Dicho esto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria insiste en que la principal demanda de las instituciones insulares es utilizar "los recursos ociosos" en los bancos para hacer frente a la situación que está viviendo la sociedad.