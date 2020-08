Autónomos y Pymes pueden solicitar las ayudas económicas habilitadas por el Ayuntamiento de Adeje

Estas subvenciones, que fueron aprobadas en el último pleno, van destinadas microempresas, empresas con menos de 5 trabajadores, o a trabajadores autónomos que cuenten con personal empleado o desarrollen su actividad en solitario. En total serán 900 mil euros a los que se suman otros 70 mil otorgados de forma directa a los taxistas a través de un acuerdo con su cooperativa. En Adeje, casi el 80% de las empresas existentes son pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores, que fueron las que más se vieron afectados por los ertes. De todos los ertes solicitados en el municipio un 73% correspondió a este tipo de empresas.

Como ya explicó Manuel Méndez, concejal del Área de Desarrollo Económico, "se trata de evitar la destrucción de empleos en aquellas empresas y negocios que han sufrido directamente la crisis y que han tenido que cesar su actividad o que la han visto reducida de forma significativa".

Cada pequeña empresa (menos de 5 trabajadores) o cada autónomo afectado podrá optar a un máximo de 900 euros en ayudas y destinarlos al mantenimiento de puestos de trabajos o para liquidez inmediata con la que afrontar los costes diarios del desarrollo de su actividad. El Ayuntamiento de Adeje otorgará un fijo de 400 euros a cada solicitante que cumpla con los requisitos, cantidad a la que se le pueden sumar otros 200 euros si la empresa o el autónomo se ha visto obligado a suspender la actividad como consecuencia del estado de alarma. Además, a esos 600 euros podría añadirse hasta 300 más si cuenta con cinco trabajadores asalariados en activo a tiempo completo. Estas ayudas, hasta un máximo de 900 euros, se ofrecerán hasta agotar los 900 mil euros destinadas a ello, aunque el ayuntamiento ya busca recursos para ampliar la cifra en caso de que la demanda así lo requiriera. No obstante, esta subvención municipal es complementaria a las que también están ofreciendo otras administraciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias.

Requisitos

Tener el domicilio fiscal o estar empadronado en Adeje, que los solicitantes no tengan más de 5 trabajadores asalariados o que la actividad no haya cesado en el momento de presentar la solicitud son algunos de los requisitos para optar a estas ayudas. Además, la actividad principal se tiene que haber visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el Real Decreto del 14 de marzo o, si no fuera así, la facturación de la empresa o autónomo solicitante tiene que haberse reducido en un 75% en el mes de abril de 2020 con respecto a la media del período comprendido entre septiembre de 2019 y febrero de 2020.

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha todo el proceso para ofrecer estas ayudas. Las solicitudes se podrán entregar en los 20 días siguientes a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. El ayuntamiento hará público, a través de su página web y de la plataforma de Adeje Impulsa, así como en los medios de comunicación municipales, el momento en el que se podrán presentar las solicitudes.

Adeje ha destinado otro millón de euros para políticas activas de empleo a través de las cuales se pretenden crear unos 400 puestos de trabajo en los próximos 11 meses. Estos planes ya se están ejecutando y se ha comenzado a contratar a personas que están prestando determinados servicios de actuación en playas y otras necesidades que han surgido tras la crisis generada por la pandemia.

Además, recientemente se implementó un programa de refuerzo escolar para las familias con menos recursos y una ampliación de la atención domiciliaria de personas mayores a través del proyecto VIMA. En ambos casos se ha contratado a personal especializado para ambos recursos.

Los presupuestos de Adeje en este 2020 vieron como las partidas destinadas al fomento del empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo, la formación para la empleabilidad y el apoyo a las PYMES y los autónomos, crecieron hasta los 3,6 millones de euros, un 270% más que en el año 2019.