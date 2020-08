Más de 250.000 autónomos se han quedado atrás y sin la nueva prestación

"Son 280.000 autónomos que no han vuelto a la actividad desde el confinamiento o bien tienen bajos ingresos, pero no que cumplen altos los requisitos exigibles", ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. "Hoy lunes toca pagar la cuota de autónomos, y estos autónomos que no han reiniciado la actividad desde marzo pagarán el 50% de la cuota sin trabajar ni producir. La gran mayoría no han podido acogerse a la nueva prestación. Hay que cambiar la norma y ayudar a estos autónomos".

Entre los impedimentos para percibir la prestación por cese de actividad especial puesta en marcha el 1 de julio está el de ser beneficiario de tarifa plana o algún tipo de reducción en cotizaciones; llevar menos de un año como autónomo o estar en pluriactividad. "Son causas que han significado que muchos autónomos no soliciten esta prestación o se les haya denegado", ha añadido Amor. "Pero España no puede salir adelante con 280.000 autónomos aún cerrados desde el confinamiento, más de 1 millón en la cuerda floja y con caídas de actividad superior al 60%".

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, consideramos ridículas y escasas las prestaciones concedidas por cese de actividad. Es necesario revisar el acuerdo, hay que tomar medidas porque el contexto es diferente a cuando se plantearon las prestaciones, la demanda es muy baja, hay muchos autónomos que todavía no han abierto, y los rebrotes son una realidad.

ATA ya ha presentado un Plan de Emergencia para salvar autónomos, empresas y empleos con diez medidas urgentes que Gobierno y Administraciones deben impulsar ante la situación de deterioro económico por los rebrotes y restricciones sanitarias. "Esperar un día más es llegar tarde", ha concluido el presidente de ATA.

PROPUESTAS ATA

• Prórroga de los ERTES hasta el 1 de abril de 2021.

• Prórroga del Cese de Actividad Ordinario "especial" (compatible con la actividad) hasta el 1 de abril de 2021.

• Restablecer la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para todos los autónomos no beneficiarios de la Ordinaria que se vean afectados por restricciones a su actividad debido a los rebrotes.

• Establecer una reducción de la cotización en la cuota de aquellos autónomos con una caída igual o superior al 50% en el tercer trimestre 2020 con respecto al mismo trimestre de 2019 hasta el 1 de abril de 2021.

• Extender las líneas ICO de liquidez hasta el 1 de abril de 2021 y prolongar el periodo de carencia hasta 24 meses.

• Reducción temporal de IVA hasta el al 50% del tipo en hostelería, turismo, cultura, peluquería y gimnasios.

• Prorrogar los aplazamientos de automáticos de impuestos hasta el 1 de abril de 2021.

• Deducción fiscal a los autónomos en el IRPF y empresas en impuestos de sociedades que hayan mantenido el nivel de empleo en 2020.

• Prórroga de los límites de módulos hasta 2022 y mantener la posibilidad temporal de renuncia a módulos durante 2021.

• Creación de una red de mentores empresarial para la prevención de quiebra y la reorientación de los negocios de autónomos mediante su digitalización y capacitación del autónomo en dicho entorno.