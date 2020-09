El precio de la vivienda de segunda mano sube un 0,2% en Canarias en agosto

Canarias/ En Canarias sube un 0,2% la variación mensual del precio de la vivienda de segunda mano y un 4% su variación interanual, situando su precio en 1.792 euros/m2 en agosto, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este valor está un -5% por debajo de la media española, que en agosto es de 1.877 euros/m2.

"Estos datos con descensos más o menos generalizados en varias comunidades es más propia de la dinámica del sector inmobiliario, que ya se esperaba para este 2020 que no propiciado por la crisis económica a raíz del coronavirus. De hecho, desde finales de 2019 el Índice Inmobiliario Fotocasa ya viene registrando pequeños descensos interanuales, nunca por encima del -2%. De momento, los propietarios no están bajando precios por la situación económica actual pero los descensos en los precios de la vivienda de segunda mano seguirán durante 2020 aunque no esperamos que sean descensos muy abultados. Es importante recordar que, de media, el precio en España está casi un -40% por debajo de los años del boom inmobiliario", explica Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa.