La FECAO manifiesta que las ayudas de la Administración son fundamentales para ayudar a superar la crisis a un sector que es clave para la riqueza económica y cultural de Canarias

Los sectores servicios, restaurantes, ocio nocturno, son fundamentales en Canarias, con negocios solventes, creadores de empleo y riqueza, con gran capacidad de atracción de turismo, dinámico e innovador. Mucha gente viene a Canarias sólo por lo bien que se come. Somos, además, motor de actividad para otros sectores, como el de la agricultura y el de alimentación y bebidas. Hay, por tanto, que apoyar al sector, manifiesta la presidenta Bárbara Cabrera"."Si hay algo que une al sector, es el hecho de ser una parte de la cultura de Canarias y uno de los grandes centros de socialización. En los restaurantes pasan muchas cosas: se hacen negocios, se reúnen los amigos, hay declaraciones de amor, hay divorcio. Resumiendo, además de comer, en los restaurantes vives y te relacionas". El impacto de la pandemia, tras los meses de parón, ha colocado en una situación muy difícil a un sector, como la restauración y los servicios, que vivían un momento importante, recuperándose de la anterior crisis de 2008, con una gran explosión de creatividad. Sin embargo ahora vivimos una situación muy complicada, en un marco de gran incertidumbre, y no sabemos cuándo recuperaremos los niveles pre Covid-19. Justo cuando empezamos a remontar surgen los rebrotes de las infecciones. Veremos qué pasa en noviembre y diciembre. Las ayudas de la Administración que se puedan implementar serán definitivas para sostener al sector mientras dure este escenario. En el futuro la sociedad volverá a ser como antes, pero los meses que vienen serán complicados y hay que ayudar al sector a resistir o al final de año podría cerrar en Canarias mas de 6000 empresas definitivamente".Desde la Federación instamos que tenemos que volver a lo que hemos hecho siempre: dar el mejor producto y el mejor servicio, con el cliente en el centro. Somos un sector básico para nuestra cultura y para nuestra economía. Estamos evidentemente en un momento complicado, pero vamos a salir adelante". Lo que aún no se sabe es a qué ritmo se recuperará el mercado. La evolución del miedo del consumidor a salir de casa e ir a los restaurantes será determinante. "De momento los clientes nos agradecen mucho la adopción de medidas de seguridad implantadas en todo los establecimientos canarios".

El impacto de la crisis de la Covid19 ha sido dura en el sector de la restauración y servicios, como lo demuestra que sea el que tiene mayor número de ERTE's tiene en Canarias. Explicó Bárbara Cabrera que los ingresos del sector medidos en función de los pagos con tarjeta cayeron en picado durante el confinamiento, ya que los servicios de comida a domicilio tuvieron un poco de peso. Justo ahora, con la situación actual, la tesorería empieza a mejorar ligeramente aunque apenas llega un 60% a lo que se recaudaba a principio de año, y además la existencia de rebrotes de la pandemia vuelve a preocupar mucho y sobre todo la falta de turistas, solo con los residentes es inviable abrir los establecimientos, sobre todo los implantados en zonas turísticas.

Por suerte tenemos muchas empresas del sector que son solventes y tienen liquidez, porque la crisis ha llegado después de unos años muy buenos, también es cierto que atraviesan una situación difícil porque pensamos que hasta el año 2023 no creen posible volver a la situación anterior a la pandemia. Habrá muchas empresas, sin embargo, que no lograrán resistir hasta entonces. De hecho un 30% de los negocios del sector todavía no ha vuelto a abrir. Desde la Federación se teme un tsunami de cierres en el sector, a partir del próximo mes de enero. "La situación es dramática o catastrófica. Y por desgracia caerán muchos que lo están haciendo muy bien". Estos establecimientos cerrados manifiestan que es muy difícil que un restaurante vuelva a abrir, ya que cuesta mucho restablecer la actividad con los proveedores y recuperar los clientes. Otros países han adoptado medidas más eficaces que se han centrado en ayudas directas a las empresas para que no cerrasen y mantuvieran la totalidad de la plantilla". Considera que el sector también necesitaría otras medidas como es la rebaja del IGIC y la supresión del IBI, bonificación en la seguridad social, entre otras, como también han hecho varios países europeos.

"No hay que dejar que Canarias pierda la enorme riqueza cultural y la identidad que representan la restauración y los servicios"