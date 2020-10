Santa Cruz bonifica el 95% del ICIO a tres entidades declaradas de utilidad pública

Santa Cruz de Tenerife/ El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, anuncia que mañana, miércoles, propondrá esta medida al Consejo Rector de su concejalía porque entiende que "debemos ayudar a quienes ayudan de manera desinteresada a nuestros ciudadanos más vulnerables del municipio". El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la concejalía de Urbanismo que dirige Carlos Tarife, propondrá mañana a su Consejo Rector la bonificación del 95% del Impuesto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las entidades sociales Cruz Roja, Comedor Social La Milagrosa y ASPRONTE, cuyas obras y/o reformas han sido declaradas de interés social y utilidad pública, extremo este recogido en el art. 103.2 LHL, de las ordenanzas.



Tarife entiende que en esta disposición de las ordenanzas se establecen estas bonificaciones "a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración....".

Por lo que el concejal de Urbanismo añade que "en el caso de estas tres entidades, su finalidad de servicio público queda altamente constatada, al tiempo que es prioridad de este equipo de gobierno facilitar y ayudar, en todo lo que esté en nuestra mano y dentro de la legalidad, a aquellas asociaciones que son parte del tejido que está pendiente de nuestras familias más vulnerables y son la extensión del brazo asistencial de esta administración".

"En estos tiempos difíciles para todos –continúa Carlos Tarife-, lo que debe hacer la administración es facilitar la labor desinteresada que prestan las ONGs en nuestro municipio. Y en el caso de la concejalía de Urbanismo, colaboramos con la bonificación máxima posible para que resulte menos onerosa la realización de obras y reformas de las dependencias e instalaciones de estas asociaciones que realizan su labor en Santa Cruz y a quienes tanto debemos por su entrega y servicio a los demás, a los más vulnerables".

En el caso de Cruz Roja, la bonificación se sostiene para la ejecución de la Sede Social Asistencial en calle Aguere 8 B, fondo de saco C/ Fuentes Morales, en el distrito Salud-La Salle. Es imprescindible observar que en esta capital, la entidad dispone de servicios coordinados desde el departamento de Intervención Social para contribuir a la inclusión social, trabajando con un enfoque integral las distintas dimensiones del fenómeno de la exclusión social en personas con discapacidad, en inmigrantes y refugiados, en protección a la mujer con personas mayores, con reclusos y con personas en extrema vulnerabilidad, etc.

Para el Comedor Social La Milagrosa, gestionado por la Comunidad Obra Social La Milagrosa–Hijas de la Caridad, el 95% de bonificación del ICIO será para la reforma interior y salida a cubierta de un inmueble para destinarlo a almacén (despensa de alimentos vinculado al Comedor Social, en el conjunto histórico Antiguo Santa Cruz). Esta asociación trabaja con personas mayores de 18 años que por causas personales, económicas, familiares, sociosanitarias o de cualquier otra índole en el momento de acceder a sus servicios no podían cubrir alguna de sus necesidades básicas de alimentación, higiene y vestuario.

Y, finalmente, para ASPRONTE, la casi total exención fiscal se refiere la obra del nuevo Centro Ocupacional y Asistencial "Maximiliano Díaz López", situado en la calle Luis Vives nº 6 y calle Poeta Pedro Bethencourt nº 1, en el distrito Salud-La Salle. Es preciso recordar que la obra que se solicita consiste en la "primera fase" del futuro complejo asistencial, ya que más adelante se pretende la intervención del inmueble situado en la avenida de la Salle (Casa Rosada) en una "segunda fase" y tiene como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional a usuarios con discapacidad intelectual mayores de 21 años.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)