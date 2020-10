ATA reclama cambiar el sistema de recargos por devoluciones a la Seguridad Social

Ante la situación actual en la que muchos autónomos no tienen apenas ingresos y están en la cuerda floja haciendo frente a todos los pagos solicitamos que se modifique el sistema para no ahogar más a los autónomos en dificultades por devolución de cuotas a la seguridad social.

Sería una medida justa, coyuntural y temporal, pero cuya duración debe ser igual a las dificultades que están teniendo los autónomos y empresas para hacer frente al pago de sus cotizaciones sociales.

La propuesta modifica los actuales recargos por los siguientes:

- 3% para el primer mes

- 5% segundo mes

- 7% tercer mes

- 10% a partir del cuarto mes

"No es el momento de que la Seguridad Social y el Estado ahoguen aún más a los autónomos con recargos de un 20% por devolver una cuota a la seguridad social ya que muchos no tienen ningún ingreso. En una situación tan crítica como la que se está viviendo, el tejido empresarial necesita el apoyo de las administraciones y no más presión. Debemos contribuir a salvar autónomos, empresas y empleo, no a añadir deudas a las deudas y castigo a quien no puede hacer frente a más pagos sin ingresos", ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA.