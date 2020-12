Canarias es la tercera región que más sube el precio de la vivienda frente al año pasado: un 3,68%

Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Canarias en noviembre de 2020 tuvo un precio medio de 1.980 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró una subida del 0,91% frente al mes de octubre, la tercera más abultada del país. Interanualmente, subió un 3,68%, siendo de nuevo la tercera autonomía donde más repuntó el precio de la vivienda.

Canarias fue la quinta autonomía más cara del país, por detrás de Baleares (3.107 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en noviembre de 2020 registró un precio medio de 1.725 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del -0,29%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 1,13%.

"El mercado de la vivienda sigue asumiendo muy lentamente el impacto del coronavirus en los precios de venta", comenta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. El experto señala que "aunque los crecimientos abultados han desaparecido, los repuntes se siguen produciendo, si bien estas subidas también han reducido su intensidad". Font indica que "el efecto de la crisis sanitaria en el sector inmobiliario está siendo contenido, y aunque hemos visto cómo las cifras de compraventas e hipotecas han bajado a mínimos en los meses más duros, poco a poco van remontando, aunque todavía tardaremos varios meses en situarnos en los niveles previos a la pandemia".

El portavoz del portal inmobiliario expone que "la segunda mano está compuesta por un catálogo heterogéneo de propiedades, por lo que, a la hora de arrojar previsiones sobre su posible evolución, no solo debemos tener presentes las diferencias que existen entre unos inmuebles y otros, sino también cómo están cambiando los hábitos de la demanda". En este sentido, el experto hace hincapié en el factor de la localización: "Muchos compradores están volviendo la espalda a los centros urbanos porque en la periferia encuentran un estilo de vida más acorde a sus necesidades actuales. Esto no significa que los pisos céntricos vayan a abaratarse, pero los que estén en peores condiciones y exijan mucha reforma serán objetivo de la inversión para alquiler, no de la compra para residir", concluye.

Repuntes moderados en las capitales canarias

Mensualmente, la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1,92%) arrojó el tercer repunte más alto de España, mientras que Las Palmas (-0,58%) se colocó en una posición intermedia en el listado de descensos. Frente al pasado año, Santa Cruz de Tenerife (4,83%) fue la tercera en el ranking de ascensos nacionales, quedando Las Palmas (2,10%) en una posición más atrasada. En cuestión de precios, Santa Cruz de Tenerife (2.015 €/m²) fue la novena en el ranking general, y Las Palmas (1.929 €/m²) la décima.

En cuanto a las capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife (0,89%) fue la quinta que más repuntó del país frente al mes pasado. Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria (-0,05%) registró el segundo recorte más leve del país. La capital de Santa Cruz de Tenerife (5,46%) arrojó la cuarta subida más importante del país de un año a otro, mientras que Las Palmas de Gran Canaria (4,13%) ocupó la séptima posición en este mismo listado. Con 1.614 euros por metro cuadrado en noviembre de 2020, Santa Cruz de Tenerife fue la capital canaria más barata. Las Palmas de Gran Canaria (2.076 €/m²) fue la más costosa de la autonomía.