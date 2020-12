El presupuesto del próximo año de La Orotava supera los 45 millones de euros

El primer representante institucional subrayó que a pesar de esta compleja situación "ahora más que nunca, hay que estar con el vecino, colectivos, autónomos y empresas del municipio, por lo que se presenta un presupuesto revolucionario y valiente, pues no hemos dado ni un solo paso atrás y se afronta un ejercicio económico acorde a la situación". En este sentido, explica que "a pesar de que bajamos en ingresos, logramos crecer en 4 millones de euros, y ello es posible gracias a dos parámetros económicos: uno, tras la presión de todos los ayuntamientos de España, lograr poder utilizar los ahorros, el remanente, y, por otro lado, al tener la institución saneada también se permite solicitar préstamo". Si no se hubiera logrado esto, no podríamos tener presupuesto para el próximo año.

Es de valorar que también se ha hecho un gran esfuerzo para poder congelar y reducir tasas e impuestos, favoreciendo un ahorro de 800.000 euros a los ciudadanos de La Orotava. Además, están el paquete de medidas, exenciones y bonificaciones que en global supone más 1´5 millones de euros, lo que se prevé mantener para apoyar a familias y personas necesitadas, colectivos y pymes, entre otros.

PLAN DE INVERSIONES

El Plan de Inversiones dentro del presupuesto 2021 es fundamental para poder impulsar la economía local y seguir mejorando el municipio, por lo que se destinan unos 6´2 millones de euros al mismo. Aunque el edil delegado de Hacienda anunció que posiblemente se pueda incrementar a partir de marzo. Entre otras acciones previstas destacan la adquisición de los terrenos de la Cueva de Bencomo; obras de mejora en todos los barrios; la construcción de nuevos parques y zonas verdes, así como de áreas infantiles; la construcción de nuevos aparcamientos; nuevas instalaciones deportivas como canchas para la práctica de diversos deportes en la zona centro; reforma de otros espacios deportivos; mejora de edificios municipales; ampliación del cementerio municipal; adecuación de la red de saneamiento y del alumbrado público; adquisición de vehículos híbridos; rehabilitación de vías públicas y la redacción de grandes proyectos como el de la parcela junto a la plaza del V Centenario y solar del antiguo Teatro Atlante.

AYUDAS SOCIALES

Así, entre los datos más relevantes del documento destaca que la partida de más de 7 millones de euros para el área social, por lo que es la más alta de la historia en las cuatro últimas décadas, destinándose estas ayudas a planes de empleo, formación, mujer y políticas de igualdad, acción social, atención a infancia y familia, mayores y asistencia a personas dependientes. Por otro lado, cabe resaltar que se continúa con la apuesta por la educación, la cultura y el deporte, con una inversión que ronda los seis millones de euros, manteniéndose el plan municipal de becas y todas las subvenciones a asociaciones y entidades sociales, colectivos culturales y a los clubes y deportistas. El área de Fiestas disminuye en un 66% y esos recursos se derivan íntegramente al área de Bienestar Social.

Ante la actual y crítica situación generada por la crisis sanitaria, se considera también esencial hacer otra clara apuesta en los ámbitos del sector primario, comercio local y el turismo, por lo que estás partidas incrementan en más del 40%. Entre otras múltiples acciones previstas destacan un plan anual de ayudas para autónomos y pymes, dotado con 250.000 euros; un plan de ayudas para la agricultura y ganadería; seguir con la implantación de la Zona Hora para facilitar las compras; fomentar el comercio electrónico para las pequeñas empresas; implantación del Plan Estratégico Turístico y proyección de los productos locales. Pero siempre con el denominador común de mantener una Orotava más verde y sostenible.

Es un presupuesto que sigue apostando por mejorar el bienestar y calidad de vida de los vecinos de la Villa, por lo que se mantienen todos los servicios para seguir con una Orotava limpia, cómoda y segura; se modernizan las infraestructuras, se promueven acciones en pro del medio ambiente, se toman medidas para dinamizar la economía local y potenciar la formación y el empleo. Se trata, en definitiva, de un presupuesto que da prioridad a las personas por encima de las cosas

El alcalde y el concejal de Hacienda agradecen el trabajo e implicación de los distintos grupos políticos que conformen la corporación municipal (PSOE, Asamblea por La Orotava y PP) voten lo que voten, pues se valora todas sus aportaciones para sumar y contribuir en un documento esencial para poder afrontar de la mejor forma posible la actual situación.