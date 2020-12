Santa Cruz aspira a 619 millones de la UE para 191 proyectos, dirigidos a personas, empresas y sostenibilidad

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, presenta el programa Santa Cruz Ahora con el que cambiar el modelo de la ciudad, hacia un municipio más sostenible y con más oportunidades.

El cálculo realizado es que dichos proyectos generen en el municipio más de siete mil empleos directos y más de 37.000 indirectos.



El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, dió a conocer esta mañana el programa diseñado para aspirar a los fondos de reconstrucción que la Unión Europea distribuirá entre sus miembros a partir del año próximo. Bajo la denominación Santa Cruz Ahora, la capital ha presentado un programa para desarrollar un total de 191 proyectos con un importe total de 619 millones de euros, con los que pretende transformar el modelo de ciudad, hacia un municipio más sostenible y con mayor número de oportunidades de emprender.

El acalde, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; la segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Evelyn Alonso; y el quinto teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez, recordó que será fundamental que se apueste por una modificación normativa para mejorar la eficacia de la gestión en las administraciones públicas y lograr desarrollar este proyecto que tiene como horizonte final 2027.

Bermúdez quiso destacar que "El Ayuntamiento ha puesto en marchas diferentes iniciativas para mitigar los golpes que están recibiendo los distintos sectores económicos del municipio debido a la pandemia, de hecho, hemos sido pioneros en muchas decisiones que estamos impulsando". "Hemos creado una oficina de gestión de fondos europeos cuyo objetivo es aumentar la eficacia del ayuntamiento a la hora de incluirnos en las diferentes convocatorias que se planteen por los Gobiernos de España y de Canarias", añadió.

El alcalde incidió en que "no sabemos si nos van a conceder estos millones, pero son proyectos que cumplen con Europa, España y el Gobierno de Canarias. Como capital de Canarias debemos liderar este proyecto de recuperación económica de las islas presentando proyectos innovadores y que ahora los necesitamos para recuperar la ciudad".

Por su parte, el primer teniente de alcalde Guillermo Díaz Guerra, destacó sobre los proyectos presentados "que lo hemos hecho de una manera tremendamente ambiciosa, pero también sabiendo hasta donde podíamos llegar. Lo hemos hecho sobre dos ejes como son Santa Cruz para Vivir y el otro es Santa Cruz para Visitar".

El responsable de Hacienda y Viviendas, Juan José Martínez, reconoció que "supone una gran oportunidad. Ha sido un trabajo de preparación en tiempo récord y las convocatorias se esperan que estén en el mes de abril. Es un proyecto de transformación de la ciudad, hablamos de objetivos muy ambiciosos y en ese sentido se han establecido los grandes programas que serán posibles hacia un modelo más sostenible".

Evelyn Alonso, responsable de promoción Económica del municipio, resaltó "la transformación turística de Santa Cruz, diseñando un modelo de turismo sostenible con acciones que demandan cierta inmediatez. Y no nos olvidaremos de la gente que tenga movilidad reducida, una ciudad del siglo XXI".

El Ayuntamiento ha respondido en los últimos meses a la crisis global provocada por la pandemia a través de diferentes medidas dirigidas a las personas y las pequeñas y mediana empresas. Declarada la emergencia social durante el verano, se ha aumentado las ayudas a las familias más necesitada, al tiempo que diversas medidas, como una bonificación del 50% en la tasa de basura para 2021, pretenden servir de apoyo a las empresas del municipio.

Análisis previo

Para continuar con el proceso de reconstrucción, la UE ha anunciado un reparto de 750 billones de euros de los que a Canarias llegarán 5.725 millones. Santa Cruz, hace unas semanas, dio comienzo a un proceso de análisis y generación de proyectos, siempre teniendo en cuenta que aún hoy se desconoce las fechas y el sistema final de elección de proyectos.

Dicho análisis ha tenido dos fases. Por un lado, un estudio sobre debilidades y fortalezas del municipio y, por otro, un trabajo con los responsables de los diferentes servicios municipales, en el plano técnico, para señalar las necesidades detectadas.

De este análisis, bajo el objetivo de las personas y el tejido empresarial, de manera transversal, se ha dirigido el diseño de los proyectos hacia tres ejes de trabajo: Santa Cruz, una ciudad para vivir; Santa Cruz, una ciudad para invertir; y Santa Cruz, una ciudad para visitar.

Así, de esos 20 programas, perfectamente anclados a los objetivos marcados por la administración europea, española y canaria, derivan 191 actuaciones, para un presupuesto total de 619 millones de euros. Está previsto que generen 7.436 empleos directos y 37.178 indirectos.

Una oficina técnica será la encargada de la gestión de estos proyectos. Estará compuesta por técnicos de la Casa, con el apoyo de empresas externas para no bloquear la gestión administrativa diaria del Consistorio. Además, se promoverá, siguiendo las directrices de la Unión Europea, la participación de inversión privada en dichos proyectos.

Proyectos sobre sostenibilidad, personas y adaptación digital

A grandes rasgos, los proyectos presentados tienen que ver con objetivos de sostenibilidad, como los vinculados al ciclo integral del agua, la continuación de la implantación de movilidad sostenible y cero emisiones o la extensión de diferentes carriles bici por la ciudad, y la promoción de su uso.

También tiene un peso destacado aquellos programas que pretende mejorar la calidad de vida en la ciudad, como la regeneración de los barrios y las urbanizaciones de viviendas de carácter público, la mejora de los parques y barrancos de la capital o un ambicioso plan director de atención social.

Las empresas son el tercero de los objetivos de este programa Santa Cruz Ahora. Se ha diseñado a tal efecto un programa de transformación del comercio, o una gran inversión en digitalización de diferentes ámbitos, incluyendo al administrativo.

El objetivo del programa Santa Cruz Ahora es lograr transformar el modelo de la capital en dos sentidos: Hacia una ciudad más amable con el medio ambiente, con mejor calidad de vida de sus ciudadanos, y con más oportunidades y un tejido empresarial adaptado al siglo XXI.

Proyecto Acciones

1 Proyecto Cicloruta litoral SC 2

2 Proyecto "SC Mobility" 6

3 Pacto por el agua 5

4 Programa de soluciones técnicas para el tratamiento de aguas para el núcleo costero de Santa Cruz 1

5 Impulso del regadío con aguas regeneradas en SC 2

6 Programa de mejora de la red de abastecimiento de agua potable 1

7 Programa de mejoras de infraestructuras básicas de Las Teresitas (Luz + agua + red) 1

8 Programa de Modernización de la ciudad "Una ciudad para el ciudad" 12

9 Plan Integral de regeneración de parques y barrancos de SC 21

10 Santa Cruz, Destino Digital 41

11 Plan Director de Transformación turística de Santa Cruz de Tenerife 14

12 Programa de transformación del modelo cultural y deportivo de SC 17

13 Plan Director de los Servicios Sociales de SC 11

14 Plan de acción de regeneración de barrios y viviendas públicas 18

15 Plan de vivienda sostenible 1

16 Programa de regeneración y rehabilitación de infraestructuras urbanas 21

17 Plan Director de Transformación del comercio de SC de Tenerife 4

18 Roadmap Estrategia SC 2030 Cero Emisiones 8

19 Zonas de atención preferentes para el sector primario 3

20 Construction, improvement and adaptation of Waste infraestructures 2

Número Total de Actuaciones 191

