El mercado canario de la automoción cierra el peor año de su historia con un desplome del 48%

La venta de turismos y todoterrenos ha registrado un descenso del mercado total del 24% el en el último mes de 2020, con 4.003 matriculaciones, lo que no ha evitado el desplome del mercado. "Una tregua casi imperceptible que, probablemente, se debe al anuncio de la subida del impuesto de matriculaciones durante este 2021 y a la finalización de los planes de ayuda iniciados el pasado año. 2020 pasará a la historia como un año negro, que deja a este sector en una situación crítica", ha asegurado Manuel Sánchez tras conocer los datos de matriculaciones del mes de diciembre.

Como era de esperar, el canal más castigado es el de las alquiladoras, que registra un descenso del 47% con respecto a diciembre del año pasado y una caída total a cierre de año del 84%, debido principalmente al parón del sector turístico. El año pasado se matricularon en este canal 16.103 vehículos frente a los 2.648 de este año. En el canal de particulares, la caída en el mes de diciembre ha sido del 14% con 2.210 matriculaciones, y en el canal de empresas, la caída ha sido del 19% con 1003 matriculaciones en este último mes de 2020.

Por lo que respecta a los vehículos comerciales, la caída total a cierre de año es del 36%. Datos negativos también para los vehículos industriales y buses, que han registrado un descenso del 39% con respecto a 2019. El mercado de las dos ruedas, es el que mejor ha resistido la crisis. En diciembre las ventas de motos y ciclomotores aumentaron un 43% con respecto al mismo mes del año pasado. El año se cierra para este subsector con una caída total acumulada del 10% con respecto a 2019.

Con estos datos, el sector afronta 2021 con una gran preocupación. Para la patronal canaria, los planes de ayuda, tanto el MOVES como el RENOVE, no han funcionado como se esperaba. "La pésima gestión del gobierno central del plan RENOVE, nos ha colocado en una situación extrema", asegura Manuel Sánchez. Y a esto se añade además, el anuncio de la no renovación de estos planes para 2021 y la subida del impuesto de matriculación.

"Hasta el último momento hemos mantenido las negociaciones con la ministra Reyes Maroto, para intentar frenar el encarecimiento de los tipos del Impuesto de Matriculación, y evitar un impacto mayor del que ya sufre este sector por la pandemia del coronavirus, pero el gobierno no nos ha escuchado" explica el presidente de la patronal Faconauto Canarias.

Plan de ayudas regional

Con subidas de impuestos y sin plan RENOVE, la situación del mercado canario es crítica y no podemos obviar el peso del turismo en este sector. De ello dependerá en gran medida su recuperación. Por ello, Faconauto Canarias espera poner en marcha en este 2021 el plan de ayudas regional, el PASAC (plan de ayudas al sector de automoción en Canarias), presentado al ejecutivo canario el pasado mes de noviembre. Ambas partes continúan trabajando en las distintas líneas de actuación de este plan y esperan cerrar su aprobación en las próximas semanas.