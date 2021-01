Torres subraya que Canarias es la comunidad que más ayudas aporta a las empresas afectadas por la COVID

El jefe del Ejecutivo remarca que el Archipiélago lidera la vacunación contra la pandemia en España (con un 105% de aprovechamiento de las dosis) y que, si no se retrasan las entregas, el 70% de la población estará inmunizada este verano.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró, durante el pleno del Parlamento regional, que su Gobierno es el que más ha aportado o prevé distribuir de todas las comunidades españolas en ayudas, directas o mediante el aplazamiento de impuestos, a los subsectores más afectados por la pandemia de la COVID-19. En respuesta a diversas preguntas sobre estos programas de apoyo, el jefe del Ejecutivo recordó que, desde marzo de 2020 y a través del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva), se aportaron 95,3 millones de apoyo directo a subsectores como el transporte, las pymes, autónomos, ocio nocturno y el mundo de la cultura. A esta suma se añaden en 2021 los 400,8 millones anunciados el pasado viernes (22 de enero) por Torres y el vicepresidente regional, Román Rodríguez. Una cifra que incluye 165 millones en ayudas directas y 235,8 en concepto de aplazamiento durante 6 meses de impuestos como el IGIC.

Torres dejó claro que esos 165 millones en transferencias directas a la restauración, la hostelería, los comercios o empresas del deporte (como los gimnasios) están garantizados porque, si no se cubren con los fondos de la UE contra la COVID (el REACT-UE), que es la primera opción del Ejecutivo canario, se hará mediante una operación de crédito bancario.

El presidente recordó que comunidades con mayor o similar población que la canaria han aportado ayudas muy inferiores a esos 95,3 y 400,8 millones. Como ejemplo, apuntó a los 80 millones anunciados el pasado noviembre por Andalucía, los 30 del País Vasco o los 17 de Galicia. Torres tiene claro que ninguna ayuda será suficiente para compensar la pérdida de "miles de millones" por parte del sector privado en todo el planeta, pero remarcó el papel jugado hasta ahora por lo público, el "esfuerzo" hecho por Canarias y logros como que el Gobierno central permitiera usar el superávit a las distintas administraciones cuando en mayo de 2020 existía mucha incertidumbre por parte de las comunidades, los cabildos y consistorios por la evidente merma de ingresos tributarios. "La economía solo se recuperará con vacunación, control del virus y la vuelta a la normalidad. Entretanto, menos mal que existe lo público y el propio sector privado reconoce el esfuerzo del Gobierno regional", indicó.

Para el presidente Torres, una de las claves en Canarias ha sido haber controlado la pandemia con mejores indicadores que el resto del país porque, de lo contrario, el daño habría sido mucho mayor por los horarios de cierre o toques de queda más restrictivos. No obstante, considera injusto que se olviden los 32 millones aportados en 2020 para que siguiera funcionado el transporte aéreo en las Islas; los 9 para el marítimo, los 14,1 para el sector primario; los 11 para los autónomos; otros 11 para la renovación hotelera; 6 para empresas de la cultura; 3 para el ocio nocturno; 1,1 para los taxistas o 6,5 para otras ámbitos productivos, así como las ayudas de emergencia, vivienda o comedores escolares. En este sentido, cree que las críticas de algunos grupos que proponían 10 millones en ayudas se desmontan con ese global de 495,8 millones (95,3 en 2020 y 400,8 ahora, en 2021). Pese a esto, no descarta que haya nuevos programas de apoyo extraordinario durante este año.

Trabajo "magnífico" del Servicio Canario de la Salud con la vacunación

Sobre la estrategia regional de vacunación, el presidente califica de "magnífico" el trabajo realizado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) y destaca que las Islas sean la región que lidera el porcentaje de administración y aprovechamiento de las dosis en España, con un 105%. A su juicio, y aunque lamenta a fondo cada nueva muerte, la respuesta a la pandemia en Canarias está resultando "ejemplar" si se comparan las cifras y sostuvo que sostener lo contrario supone "distorsionar la realidad y perder credibilidad". "Estamos intentado que muera el menor número de personas, pero cualquier dato deja en el mejor lugar a nuestra tierra", recalcó. "Nuestra planifiación se ha cumplido y garantiza la segunda dosis. Algunos días hemos ido a una media de 6.000 vacunas y se ha respetado el protocolo, empezando por los usuarios de residencias, pese a las mayores dificultades que eso implicaba en las Islas por la dispersión y porque había que trasladarse a esos centros".

El presidente insistió en que, si no se producen retrasos en la llegada y distribución de las distintas vacunas adquiridas por la UE, Canarias habrá inmunizado al 70% de su población durante este verano "porque el equipo está preparado. Para eso, es fundamental el suministro del material y los laboratorios deben cumplir estrictamente con lo acordado con la UE y que no haya terceros países que especulen y tengan más vacunas". Según remarcó, "se debe cumplir el protocolo, sea quien sea. Ya se ha vacunado a 20.000 usuarios de residencias y a 30.000 sanitarios o trabajadores sociosanitarios, que ahora no se meten en la cama por la noche con el riesgo y la zozobra de poder morir por esto". El próximo objetivo pasa por comenzar con el grupo 3, el de las personas de más de 80 años, que supone unas 80.000 en el Archipiélago.

Sobre la prórroga de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) extraordinarios por la COVID hasta el 31 de mayo, que ha aprobado el Consejo de Ministros, Torres considera muy relevante este paso, si bien insiste en que se deben extender el tiempo que sea necesario, "y más en Canarias", dado el peso del sector turístico y de los servicios. El presidente se congratula de que la mayoría de peticiones del Consejo Canario de Relaciones Laborales hayan sido respaldadas en ese acuerdo entre las distintas partes: Gobierno central, sindicatos y patronales. En su opinión, sin estos ERTE habría habido una "quiebra" en Canarias, región a la que esta herramienta aportó 1.500 millones de euros solo en 2020.