La Mesa por la Recuperación de Santa Cruz concluye con la definición de 30 propuestas

La reactivación de la economía en la ciudad, con un reflejo claro en el mantenimiento y la creación de empleo, y el fortalecimiento de los sistemas de protección social son los dos ejes sobre los que pivotan estas conclusiones, fruto del trabajo realizado por los participantes en este órgano asesor municipal, iniciativa que aseguró el alcalde perdurará en el tiempo con "mesas permanentes de diálogo con entidades empresariales, sindicales, del Tercer Sector y profesionales, además de mantener el espíritu de colaboración con el resto de instituciones públicas".Además, Bermúdez informó de que "ya hemos empezado a aplicar algunas de estas medidas, como la bonificación del 50% de la tasa de basura industrial en 2021 y un 25% en 2022 (aprobada este lunes) o el impulso a políticas de renovación del parque de vivienda pública", y añadió que, además, "se ha culminado el acceso de las familias con mayores dificultades económicas a las tarjetas para alimentos, o el fomento de la creación de una plataforma digital para el comercio electrónico local, entre otras".Carlos Tarife, portavoz de la Comisión Económica, asegura que "el alcalde es el primero que nos insiste todos los días en que tenemos que ser más ágiles y mejores gestores, al tiempo que hay que poner en valor el trabajo de coordinación de Alfonso Cabello, y el de Rosario González, que coordinó la otra mesa de Equidad Social", y añadió que las iniciativas son fruto de "intensas reuniones de trabajo donde ha participado una treintena de personas de todos los sectores empresariales, sindicales, profesionales y del Tercer Sector, que se han unido al equipo directivo y técnico del Ayuntamiento, sin los que no hubiera sido posible".Por su parte, la concejala Evelyn Alonso afirmó que "este grupo de Gobierno ha demostrado desde el primer momento que estamos comprometidos con la situación de la pandemia, tanto desde el punto de vista económico como social" y apostilló que "somos pioneros y líderes en convocar una mesa de trabajo, pero también conscientes de las expectativas que tienen las personas en nuestras propuestas, que deben ir acompañadas de las ayudas que siempre he demandado por parte del Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y del Estado, porque sin su colaboración no saldríamos adelante".Sebastián Sesé, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, afirmó que "aplaudimos las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento, convencidos de que serán apoyadas por todo el tejido empresarial, pero a sabiendas de que no serán suficientes", ya que "esta Corporación no tiene capacidad para abordar en solitario las soluciones, por lo que necesitamos del concurso de todas las administraciones actuando en la misma línea y remando en la misma dirección".Para la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, sostiene que "son importantes las medidas que hemos aprobado con el Ayuntamiento, pero sin las ayudas del Estado o del Gobierno de Canarias, no será posible abordar las necesidades de más del 44% de las familias que antes de la pandemia ya estaban en riesgo de exclusión" y añade que "puede venir mucho dinero de Europa, pero si no tenemos el personal para gestionarlo, no van a llegar a todas estas familias que lo necesita y cuyo número irá en aumento, muchas de ellas sin PCI ni Ingreso Mínimo Vital".Y para finalizar, Francisco Bautista, secretario general de UGT de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos, "en esta situación, una de las más graves de la historia, es destacable la valentía del alcalde de Santa Cruz de poner en marcha esta Mesa, el primero de los 88 municipios de Canarias en sacarla adelante" y añadió que "es importantísimo el incremento de las ayudas sociales de este Ayuntamiento, pero hay que sumarle las que tienen la obligación de aportar tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias, ya que no se puede dejar sola a Santa Cruz con sus aportaciones".Hay que recordar que la labor desarrollada de la Mesa estuvo dividida en dos fases. Una primera de análisis de la situación, con la enumeración de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), seguida de la definición de aspectos a corregir, afrontar, mantener y explotar (CAME), dando paso a la definición de retos. Y una segunda de generación de ideas, previa a la determinación de propuestas según categorías (paliativas, de impulso y estratégicas), que ha dado como resultado estas propuestas ordenadas por criterios basados en su interés y facilidad para su implantación.COMISIÓN EN MATERIA ECONÓMICA: Once son las propuestas que se extraen del trabajo realizado por la Comisión Económica, que contó con la coordinación del concejal de Planificación de Territorio y Urbanismo, Carlos Tarife.• Plan de internacionalización de la economía municipal sobre la base del Puerto, el Parque Tecnológico y la Zona Franca.• Creación de tarjetas de compra para las familias con rentas bajas.• Incremento de las áreas regeneración y renovación urbanas (ARRUs) y agilización de los procedimientos urbanísticos.• Optimización del gasto público en inversión y consumo para compensar la caída del consumo privado.• Fomento de la inversión con la creación de una plataforma digital para el comercio electrónico local.• Impulso a la declaración responsable y silencio administrativo, haciendo recaer la carga de la prueba en la administración y no en el administrado.• Impulso a la creación de empresas especializadas en cuidados, incentivando la Ley de Dependencia.• Apuesta por la implantación de universidades en el municipio como fuente de empleo de calidad, atracción de estudiantes, Investigación y Desarrollo (I+D), etc.• Facilitar el acceso a alquileres a empresas que quieran instalarse en el municipio, favoreciendo los nidos de empresa y el "coworking" y aprovechando las ventajas fiscales específicas de Santa Cruz –la capital de provincia con menor presión fiscal–, en cuanto a espacios para la actividad (Parque Tecnológico u otros que ponga a disposición el municipio) o medidas para empresas de base tecnológica.• Reducción o aplazamiento del pago de tasas e impuestos municipales para las pymes y micropymes.• Compensación de rentas a personas en situación de desempleo.

COMISIÓN POR LA EQUIDAD SOCIAL: En cuanto a las iniciativas planteadas por la Comisión por la Equidad Social, que trabajó bajo la coordinación de la concejala de Acción Social, Rosario González, se trata de 19 propuestas.

• Creación de equipos y planes integrales e interdisciplinares.

• Promoción del empleo verde y azul, vinculada a la incorporación de energías limpias, en cuanto a suministros básicos de las viviendas, tanto por su función finalista como campo para activar el empleo.

• Promoción de las empresas de inserción como herramienta de acceso al empleo de personas de difícil empleabilidad. Esta propuesta se vincula tanto a la promoción del empleo a través de contratos reservados con empresas de inserción, que trabajan directamente con las personas que se encuentran en situación de exclusión social, en coordinación con los servicios sociales municipales (se necesita que se fomente la contratación de más profesionales), como a la promoción de la economía social y el fomento del emprendimiento social.

• Creación de zonas wifi para el acceso de los estudiantes.

• Tarjetas de compra y cesta con productos "kilómetro cero" o de proximidad.

• Proyectos formativos concretos, recuperando buenas prácticas en la materia que ya han funcionado.

• Elevar al Gobierno de Canarias el catálogo de prestaciones municipales.

• Proyectos viables para captar Fondos Europeos junto a pymes y grandes empresas.

• Tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) vinculada tanto al complemento a rentas bajas como a las ayudas de emergencia.

• Reuniones de coordinación entre entidades y administración que cubran las necesidades básicas de las familias.

• Impulsar recursos en red de intervención con la infancia.

• Dotar de ayudas para adquisición de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en familias vulnerables de forma directa, vinculadas a cheques TIC para el acceso a la red; la toma de conciencia de la existencia de la brecha digital, para posteriormente beneficiarse de una red de entidades que ofrezcan el servicio de formación y la promoción de la gestión pública digital.

• Desarrollar protocolos y convenios entre Empleo (entidades en red) y Asuntos Sociales.

• Desarrollo de protocolos de contraprestación formativa para mejorar la empleabilidad de las personas mediante formación.

• Desarrollo de proyectos interinstitucionales (bienestar/salud + empleo + social) a través de las redes técnicas ya operativas en esta materia.

• Dinamización del mercado inmobiliario, con hipotecas inversas para personas mayores (compra de vivienda de particulares a cambio de apoyo económico en las pensiones), así como la realización de un mapeo de viviendas vacías y valorar acciones para "sancionar" o "incentivar".

• Promoción de edificios de viviendas de alojamientos colectivos, viviendas con uno o dos dormitorios y con servicios comunes de lavandería, espacios de ocio, etc., que podrían ser intergeneracionales (con alquiler social), junto a la incorporación de nuevos modelos de vivienda (cohousing, housing first...)

• Bolsa de viviendas privadas con condiciones beneficiosas para los propietarios y para los posibles inquilinos, gestionada por el Ayuntamiento, que proporcione un marco de seguridad a los interesados (para casos específicos).

• Permitir la construcción de viviendas en los bajos de los edificios de promoción pública, sobre todo para colectivos como jóvenes o mayores.