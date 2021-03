Garafía aprueba el mayor presupuesto municipal

Cultura y Fiestas cuenta con un presupuesto, en su mayor parte, subvencionado por distintas administraciones y programas culturales dedicados a fomentar la cultura y las fiestas en el entorno rural. Dichas subvenciones contempladas en el presupuesto, se destinan al mantenimiento de la Banda Municipal de Música Salvatierra, Escuela Municipal de Teatro, Biblioteca Municipal Anselmo Pérez de Brito, Festival de La Palabra, fomento a la Cultura, gracias a ellas se pueden mantener activos culturales tal esenciales como los anteriormente nombrados.Respecto a las inversiones, no sale reflejado en estos presupuestos la inversión de 371.000,00€ para el asfaltado de la carretera de Cueva de Agua, recibido a través del Cabildo Insular de La Palma y que ya se encuentra en licitación. Este hecho se debe a la urgencia de la obra y el largo procedimiento de contratación que requiere, por lo que se incorporó al presupuesto previamente a su aprobación. Tampoco sale reflejado el gasto previsto para la obra de acondicionamiento del Casco Histórico de Santo Domingo, valorado en casi un millón de euros, que está esperando la aprobación del Comité de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular. Otra inversión que se verá realizada este año y que no figura en los presupuestos por venir derivados de los del año 2020 será la de los primeros puntos de recarga para vehículos eléctricos.Desde el grupo de gobierno se quiere resaltar que estos presupuestos, pese a demostrar el crecimiento que ha vivido el municipio en los últimos años, está muy ajustado a los costes de mantener los servicios municipales básicos. Es, además, una época marcada por los gastos sobrevenidos por la pandemia del COVID-19, que ha incrementado los gastos en determinados aspectos como la protección individual de los trabajadores, los productos de desinfección, las pruebas de detección del virus, etc.En lo que respecta a actividades culturales y deportivas, estarán marcadas por lo que se permita realizar en cada momento, dependiendo de la situación epidemiológica de la isla y del municipio. Ya el año pasado pudieron realizarse determinadas actividades, con gran participación de público. No podemos olvidar que estas actividades, incluyendo las fiestas de barrios, suponen un gran movimiento económico para el municipio, y grandes inversiones para la hostelería local.Estos presupuestos, además, incluyen este año las ayudas económicas ya habituales por sectores: ayudas de emergencia social, ayuda a los estudiantes, ayudas a las empresas de nueva creación y ayudas a los ganaderos. Aparte de estas ayudas, también hay que nombrar las colaboraciones con diversas asociaciones y ONG.El presupuesto de ingresos contempla 4.741.606,89€, que corresponden tanto a los ingresos directos del Ayuntamiento, como a las subvenciones previstas para el año.El presupuesto de gastos asciende a 4.694.725,94€. Estos gastos, divididos por áreas, se desglosan de la siguiente manera:Área PartidaServicios sociales- Personal- Servicios: residencias, servicio a domicilio, equipo de menores, fisioterapeuta, teleasistencia, emergencia social, etc. 2.307.268,981.631.268,98

676.000,00

Administración general

- Personal

- Mantenimiento

- Otros gastos: publicaciones, material, programas informáticos, teléfono, correos, mobiliario, etc.

- Adquisición de terrenos 1.023.412,09

614.194,13

146.500,00

242.717,96

20.000,00

Servicios Municipales

- Recogida de residuos

- Abastecimiento de agua a domicilio

- Alumbrado público

- Parques y jardines

- Otros: cementerios, limpieza viaria, etc. 164.110,44

90.600,00

35.510,44

14.000,00

12.000,00

12.000,00

Obras e infraestructuras municipales

- Personal

- Mantenimiento

- Vehículos municipales

- Reforma de edificios públicos

- Caminos y carreteras

- Obras en San Antonio del Monte 586.349,34

175.349,34

45.000,00

26.000,00

75.000,00

200.000,00

65.000,00

Cultura y Fiestas

Actividades culturales, fiestas municipales, otras fiestas, aulas de música y teatro, Radio Luz, artesanía, biblioteca, etc. 122.825,00

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

- Formación de adultos, empleo, campañas de promoción, etc.

- Turismo (museos, puntos de información, etc.)

- Educación y juventud 327.260,09

225.760,09

81.500,00

20.000,00

Deportes

- Promoción deportiva

- Otras actividades deportivas 25.000,00

14.000,00

11.000,00

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

- Centro de Promoción Agraria

- Subvenciones, gastos por extinción de incendios, animales abandonados, convenio de esterilización de mascotas, etc. 107.300,00

67.000,00

40.300,00

Seguridad y Protección Civil 31.200,00