Canarias es la segunda región que más ajusta el precio del alquiler frente al año pasado: un 10,27%

Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Canarias registró en febrero de 2021 una superficie media de 82 metros cuadrados y una renta media de 785 euros mensuales, lo que supuso un recorte mensual del -2,57%, el tercero más intenso de España. Respecto a febrero de 2020, bajó un -10,27%, siendo la segunda región que más recortó sus precios.

Canarias fue la octava autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Madrid (1.560 €/mes), entre otras. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en febrero una superficie media de 106 metros cuadrados y una mensualidad media de 960 euros, bajando un -1,54% mensual y un -1,44% interanual.

Los precios de la vivienda en alquiler profundizan sus ajustes. Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "se trata de una tendencia esperada que ha tocado de lleno a los mercados más tensionados". El portavoz del portal inmobiliario señala que, "si bien los precios ya comenzaron a autorregularse a finales de 2019, el año de la COVID-19 ha hecho que las bajadas tomen impulso". El experto también pone el foco en el tiempo que transcurre desde que se pone un piso en alquiler hasta que se firma el contrato: "No ha crecido de forma llamativa, pero sí que podemos asegurar que los trámites son algo más largos, dado que la solvencia del inquilino se comprueba con mayor detalle en estos momentos de inestabilidad laboral".

Asimismo, Font indica que el incremento de la oferta ha jugado en beneficio de los recortes en las grandes urbes: "Por un lado, tenemos el traslado de inquilinos a zonas periféricas, donde por una mensualidad igual o, incluso, menor, se obtiene más superficie, espacios exteriores o áreas comunitarias de las que antes no se disfrutaba. Por otro lado, tenemos inmuebles que antes pertenecían al alquiler turístico, así como aquellos cuyos propietarios han decidido volcar al alquiler residencial después de tratar de venderlos sin éxito por un precio que ahora la demanda no está dispuesta a asumir". Sobre la futura Ley de Vivienda, Font indica que "los socios de Gobierno no se ponen de acuerdo sobre aspectos clave como la limitación de los precios del alquiler, lo que se traduce en incertidumbre para todos los que operan en este negocio".

Las Palmas de Gran Canaria fue la duodécima capital más cara de España

Frente a enero, Santa Cruz de Tenerife (-2,64%) fue la quinta en el listado de bajadas nacionales, mientras que Las Palmas (-2,41%) fue la novena. En la variación interanual, ambas cayeron también. Santa Cruz de Tenerife (-10%) fue la séptima que más se ajustó del país, mientras que Las Palmas (-7,41%) fue la décimo cuarta. Con 850 euros de renta media mensual en febrero de 2021, Las Palmas fue la décima provincia más cara del país, mientras que Santa Cruz de Tenerife, con 775 euros fue la décimo quinta.

En cuanto a las capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria (-1,92%) fue la novena que más se ajustó de España frente al mes pasado y Santa Cruz de Tenerife (-2,10%) fue la décima que más se depreció. De un año a otro, ambas cayeron también. El ajuste de Santa Cruz de Tenerife (-9,72%) fue algo más marcado que el de Las Palmas de Gran Canaria (-9,33%). En el apartado de rentas medias mensuales, Las Palmas de Gran Canaria (872 €/mes) fue la duodécima más cara de España, mientras que Santa Cruz de Tenerife (773 €/mes) ocupó la décimo sexta posición en este mismo listado.