El Ayuntamiento de Adeje ofrece formación para la creación de empresas online y restauración

El ayuntamiento de Adeje, a través del Área de Desarrollo Económico que dirige Raquel Rodríguez Alonso, ofrecerá una serie de cursos con el objetivo de formar a las empresas del municipio en la creación de su tienda on line. Paralelamente, se pone a disposición, junto con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, una oferta formativa dirigida a profesionales de la hostelería y la restauración para abordar aquellos conocimientos que más puedan aportar a la mejora, motivación y visión de presente y futuro de este sector. La información e inscripción se encuentra en la web municipal adeje.es.

"Somos conscientes de las dificultades que están sufriendo las personas autónomas y las Pymes de nuestro municipio, motivado por la situación de la COVID-19, y queremos contribuir a la reactivación de la actividad económica a través de la formación, que consideramos indispensable para adaptarnos a la nueva realidad económica, así como fortalecer, capacitar y acompañar a las empresas adejeras en la adopción de las nuevas tecnologías como una herramienta para el desarrollo de sus actividades comerciales a niveles local e internacional" ha comentado la concejal. Además, ha señalado que "la venta on line siempre ha sido un mercado de negocio interesante pero con la pandemia esta posibilidad ha aumentado ya que la ciudadanía se ha volcado más en el entorno on line y personas que antes tenían desconfianza o reparos a la hora de contratar o adquirir productos de forma on line ahora lo realizan con normalidad".

Crea tu empresa on line desde cero

La formación para la creación de empresas digitales se ofrecerá en formato webinar bajo el título "Tu empresa online de la A a la Z". Las personas que se inscriban adquirirán conocimientos sobre el proceso, estrategias, necesidades, recursos y herramientas disponibles para poner en marcha y comercializar de forma adecuada una empresa totalmente digital.

En esta formación, se analizarán los diferentes tipos de negocios, clientela potencial, múltiples vías de comunicación online y diversas formas de comercializar los productos o servicios. En definitiva, conocer todas las herramientas y recursos disponibles para crear una tienda on line desde cero.

"Tu empresa online de la A a la Z" se celebrará a través píldoras formativas de dos horas de duración, con distinta temática pero relacionadas entre ellas, y una vez al mes durante todo el presente año. La primera acción de este paquete formativo "¿Necesitas una web? se celebrará los días 4 y 5 de mayo.

Para el sector de la hostelería y restauración

Los cursos dirigidos a profesionales de la restauración y hostelería abordarán temáticas referidas a la situación actual y normativas vigentes, de corta duración, fácil de poner en práctica y de la mano de personas expertas en las materias que se proponen. Se impartirán en modalidad virtual, a través de conexión directa, durante los meses de mayo y junio.

Adeje apuesta por el emprendimiento

Cabe destacar también que el Ayuntamiento de Adeje junto al Servicio Integral de Empleo (S.I.E.) de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), organiza de forma gratuita el curso "Creación de empresas: emprender, una opción de futuro", financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo. Esta formación está dirigida a personas desempleadas o empleadas, preferentemente con perfil emprendedor, y trabajadores y trabajadoras por cuenta propia con menos de 12 meses de actividad. El objetivo principal de esta iniciativa es el de aprender los principios básicos de emprendeduría, redacción del plan de empresa, así como la elaboración del plan de viabilidad económica. Este curso, que ya está disponible su inscripción, se realizará de forma presencial del 1 al 4 de junio y tendrá una duración de 16 horas.