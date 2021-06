El ocio nocturno reclama poder decidir su reapertura en condiciones no rentables para no perder protección en alquileres y ERTEs

Tenerife/ Las condiciones aprobadas en el Consejo Interterritorial no son rentables para muchos locales que decidirán no reabrir.

Después de que fueran aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad unas condiciones de reapertura para el sector del ocio nocturno que desvirtúan y vacían de contenido la actividad esencial de muchos negocios, lo que las hace inviables económicamente en caso de abrir, desde la patronal estatal del ocio nocturno SPAIN NIGHTLIFE consideramos que tanto el Consejo Interterritorial como las Comunidades Autónomas deben establecer un sistema facultativo u opcional a favor del empresario o autónomo del sector del ocio nocturno, y ello si no queremos que se cierren más establecimientos y que las pérdidas de los puestos de trabajo sean mayores.

Por ello, sin perjuicio de que consideramos que deben de mejorarse y flexibilizarse en breve las medidas aprobadas ayer, se debe facultar el levantamiento de la suspensión para el ejercicio de la actividad propia de los locales de ocio nocturno en cada una de las Comunidades Autónomas sin que resulte de obligado cumplimiento para los titulares de estos locales hasta que los técnicos sanitarios de cada una de las Consejerías de Sanidad autonómicas establezcan que se puede pasar a una nueva fase, ya sea porque se ha conseguido la inmunidad de grupo o bien porque se ha alcanzado otro hito que mejore la situación epidemiológica.

Tal y como explica Tito Pajares, Presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) y de SPAIN NIGHTLIFE, "no podemos aceptar, en la situación de urgencia actual, que se obligue a los locales a abrir con unas restricciones que limitan la capacidad de poder pagar los alquileres de las mismas, perdiendo con ello tanto los contratos de alquiler como las resoluciones judiciales favorables a la cláusula rebus sic stantibus que les protegen del pago de los alquileres mientras permanezcan cerrados. El presidente patronal ha continuado explicando que "siendo esta decisión algo facultativo para los titulares de los locales de ocio nocturno continuar manteniendo la suspensión o levantarla, ello permitirá flexibilizar la suspensión de la actividad y no bloquear los acuerdos pactados entre arrendadores y arrendatarios sobre el pago de la renta de los locales, o bien obtenidos judicialmente, que sin duda alguna se verían alterados con un levantamiento de la suspensión no facultativo en condiciones no rentables, no valorando en los criterios impuestos que las restricciones de horario y aforo puedan llevar a no facturar lo suficiente como para pagar el alquiler mensual de cada una de las salas".

El sector exige la implementación de los test previos para reabrir más horas y con pista de baile

Desde SPAIN NIGHTLIFE consideramos imprescindible que se proteja al sector del ocio nocturno, siendo el sector económico que, con mayor diferencia, está sufriendo la crisis económica derivada de la pandemia por lo que se le debe de reconocer como un sector a proteger para que no continúe la sangría de la pérdida de puestos de trabajo después de un año y tres meses cerrados y, en este aspecto, si existen medidas más proporcionadas y eficaces que el cierre anticipado y sacrificar la pista de baile, sin necesidad de ello, procede aplicarlas.

Tal y como explica Joaquim Boadas, secretario general de la patronal catalana FECASARM y de SPAIN NIGHTLIFE, "después de los contundentes resultados del estudio observacional del concierto piloto de Love of Lesbian celebrado hace poco más de un mes en el Palau Sant Jordi de Barcelona con 5.000 asistentes que habían pasado un test previo y sin guardar distancia de seguridad, con un resultado de 0'04% casos positivos, así como que del concierto celebrado en diciembre de 2020 en la Sala Apolo de Barcelona con 463 asistentes y sin ningún caso positivo, desde nuestra patronal creemos que es perfectamente factible reabrir los locales de ocio nocturno de forma segura y sin restricciones y, en este caso con test previo, códigos QR y aparatos de desinfección de aire y superficies en espacios interiores, fórmula que garantiza un 99'975% de seguridad bajo un estricto derecho de admisión.

Además, el hecho de someter el acceso a un espacio de ocio nocturno legal a haber pasado un test previo negativo, va a redundar en beneficio de la sanidad pública global, ya que muchas personas jóvenes que nunca se harían un test se lo van a hacer para poder acceder a su local preferido, lo que va a permitir detectar casos asintomáticos en una fase precoz de la cadena de contagios y se van a evitar muchos de futuros. Por otra parte, con la introducción de una app con código QR (compatible con la vacuna también) y los aparatos de desinfección de aire y superficies se mejorará incluso la seguridad que existió en los conciertos de la Sala Apolo y del Palau Sant Jordi de Barcelona.

La patronal ya ha solicitado una reunión urgente con la Ministra Carolina Darias

En este sentido, representantes de SPAIN NIGHTLIFE de Cataluña, Ibiza, Madrid, Valencia, Andalucía e Islas Canarias ya han solicitado una reunión urgente con la Ministra de Sanidad Carolina Darias para proponerle esta fórmula más proporcionada y más segura así como para proponerle que se incluya en el acuerdo la facultad de decidir si los locales reabren o no mientras las condiciones no les sean rentables.

Precisamente, la asociación OCIO DE IBIZA, adherida a SPAIN NIGHTLIFE va realizar una prueba piloto en breve para testar este sistema de someter el derecho de admisión a un test previo negativo con la participación de 2.000 personas.