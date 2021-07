El Gobierno de Canarias culmina el abono de los 87,4 millones de ayudas autonómicas a 15.038 pymes y autónomos

Canarias/ Ángel Víctor Torres: "No hemos fallado con los 87 millones, ni lo hicimos con el IBI, el bono turístico o el aplazamiento fiscal, y tampoco nos pasará con los 1.144 millones o con los fondos de recuperación de la UE".

Una de esas líneas de apoyo corresponde a las ayudas del Gobierno de Canarias, ampliadas a 87,4 millones de euros y que ya han sido abonadas en su totalidad a las personas beneficiarias que cumplían los requisitos. El presidente y la consejera, en la comparecencia de prensa posterior a la visita, indicaron que en total se han concedido, en sólo cuatro meses, 15.038 ayudas a pymes y autónomos afectados por la COVID-19.

Ángel Víctor Torres remarcó que "jamás se ha dado un reparto de ayudas a empresas y autónomos de las Islas tan importante y en tan poco tiempo" como las que se distribuyen junto a las cámaras de comercio por la COVID-19. El presidente insistió en que, antes de que acabara el plazo de presentación de solicitudes para los 87,4 millones, ya se estaban entregando las ayudas, algo que ocurrirá también con los 1.144 millones de ayudas habilitados por el Gobierno de España y cuya convocatoria está abierta hasta el próximo miércoles, 28 de julio. Torres resaltó que "no hay precedentes" en la tramitación de ayudas a este ritmo en las Islas. "Hemos visto cómo están trabajando estas decenas de personas de la Cámara de Comercio para que esos 1.144 millones lleguen a la sociedad canaria. Y daremos cuenta de ello antes de que acabe este año 2021", apuntó.

Sobre esta línea de ayudas, la consejera informó de que en la mañana de este martes había registradas más de 11.000 solicitudes, unas 4.000 en la línea 1 para personas autónomas que tributan por módulos y alrededor de 7.000 en la línea 2, destinada al resto de empresas y personas autónomas con una caída de la facturación superior al 30% en 2020.

El jefe del Ejecutivo canario remarcó que su Gobierno no va a fallar con los 1.144 millones, "como no hemos fallado con los 87 millones regionales para las empresas y autónomos, ni con el IBI turístico, el bono turístico o el aplazamiento fiscal. Tampoco fallaremos con los fondos de recuperación económica de la UE, porque eso no se lo puede permitir ni este Gobierno autónomo, ni el futuro ni el que venga después. Son partidas que servirán, junto a los fondos ordinarios y hasta 2030, para transformar la economía de las Islas".

La consejera, Elena Máñez, que acudió acompañada por el director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, reiteró su agradecimiento a las cámaras de comercio en esta colaboración público-privada para la gestión de las subvenciones. "Desde el primer momento dijeron que sí a este reto", señaló la consejera, quien recordó que este trabajo ha sido fruto "de la colaboración permanente" entre los equipos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y de las cámaras de comercio, un trabajo que calificó de "éxito" y que ha demostrado "la eficacia de la colaboración entre lo público y lo privado y nos ha permitido gestionar con rapidez esta convocatoria".

En palabras de Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, "esta colaboración entre las Cámaras y el Gobierno ha sido un acierto. Como corporaciones de derecho público, disfrutamos de una posición privilegiada a medio camino entre las instituciones públicas y el tejido empresarial de las islas. Además, precisamente esa ventaja es lo que nos permite llegar a todas las empresas, grandes y pequeñas. Para las cámaras, trabajar asesorando en la gestión de estas ayudas ha sido no solo un orgullo, sino también parte de nuestro deber".

Los restaurantes, el sector con mayor cuantía de los 87,4 millones

Entre los sectores de actividad con mayor cuantía de ayudas destacan los restaurantes, con un total de 17,9 millones de euros; cafés y bares, con 10 millones; transporte en taxi, con 5,8; comercio mixto (bazares y multitiendas), con 3,3; tiendas de ropa, con 2,9; peluquerías y salones de belleza, con 2,8; otro comercio al por menor, con 2,1; cafeterías, con 1,8; agencias de viajes, con 1,6, y artículos de menaje y ferreterías, con 1,5 millones. La consejera explicó que estas ayudas se han priorizado para aquellos sectores más afectados por la crisis, algo que se ha visto reflejado en los que han captado la mayor parte de las ayudas.

Por islas, en El Hierro ha recibido ayudas 33 empresas y autónomos por 147.994 euros; en La Gomera, 224 empresas y autónomos, con 1,11 millones de euros; en La Palma, 392 empresas y autónomos, con 1,85 millones; en Tenerife, 6.357 ayudas con 36,6 millones; Fuerteventura, con 1.202 ayudas y 6,63 millones; Gran Canaria, con 4.752 ayudas y 27,56 millones, y Lanzarote, con 2.151 ayudas y un total de 13,52 millones de euros.