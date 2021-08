El alquiler sube un 49% en 5 años para los residentes de Canarias

"En los últimos cinco años el precio del alquiler en nuestro país ha sufrido incrementos en el precio sin precedentes y es precisamente durante estos cinco años (2016 a 2021) donde se concentran las subidas más importantes en el precio del alquiler en nuestro país. No obstante, parece ser que la tendencia alcista ha cambiado a lo largo de 2020 y ahora el precio del alquiler ha empezado a caer después de muchos años de intensas subidas. Las caídas no son iguales en cada región, pero sí que la tendencia general a nivel de España es la de la caída de precios (-2,7% interanual de media en España) y esta tendencia se hace más intensa en ciudades como Madrid o Barcelona que tienen caídas interanuales del -10%", explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Analizando los incrementos porcentuales acumulados desde 2016, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler ha aumentado un 49% en Canarias (de 6,43 euros/m2 al mes en junio de 2016 a 9,58 euros/m2 al mes en junio de 2021).

Así, los canarios en 2016 debían pagar por el alquiler de una vivienda de 80 m2 una media de 514 euros/mes (junio de 2016, 6,43 €/m2 al mes) frente a los 766 euros (junio de 2021, 9,58 €/m2 al mes) que se paga como media en Canarias en 2021.

Los canarios y valencianos son los más afectados por el incremento del alquiler

De las comunidades autónomas que más se han visto afectadas por el incremento del alquiler estos últimos cinco años, cuatro de ellas superan el 40% de incrementos desde 2016, según el estudio de Fotocasa. El precio de la vivienda de alquiler en Canarias ha pasado de 6,43 €/m2 al mes en junio de 2016 a 9,58 €/m2 al mes en junio de 2021 (49% de incremento). Por otro lado, los valencianos han pasado de 5,77 €/m2 al mes en junio de 2016 a 8,42 €/m2 al mes en junio de 2021 (46% de incremento).

El orden de las CCAA con incremento acumulativo de los alquileres en España es: Canarias con 49%, Comunitat Valenciana con 46%, La Rioja con 43%, Navarra con 42%, Cantabria con 38%, Cataluña con 37%, Andalucía con 35%, Región de Murcia con 32%, Galicia con 31%, Castilla-La Mancha con 30%, Aragón con 29%, Madrid con 28%, País Vasco con 26%, Asturias con 26%, Castilla y León con 26%, Extremadura con23% y Baleares con 11%.

Comparativa del acumulativo de la vivienda en alquiler en España

Por ciudades

San Cristóbal de la Laguna (en Santa Cruz de Tenerife) es la única ciudad de Canarias cuyo incremento acumulativo de la vivienda en alquiler supera el 60% en junio de 2021 respecto a junio de 2016, en concreto, un 62%, según el estudio de Fotocasa.

Por una vivienda de 80 metros cuadrados en régimen de alquiler en San Cristóbal de la Laguna se pagaba 426 euros al mes hace 5 años (5,33 €/m2 al mes en junio de 2016), mientras que en 2021 se paga 689 euros (8,61 €/m2 al mes en junio de 2021).

Las ciudades con incremento acumulativo de alquiler en Cataluña los últimos 5 años (desde 2016) son: San Cristóbal de la Laguna con 62%, Santa Cruz de Tenerife capital con 42% y Las Palmas de Gran Canaria con 31%.

ciudades con mayor porcentaje (%) acumulativo

Provincia Ciudad (%) Acumulativo 10 años (2021 vs 2011) (%) Acumulativo 5 años (2021 vs 2016) (%) Acumulativo 1 año (2021 vs 2020)

Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de la Laguna 40% 62% 8%

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife capital 28% 42% 0%

Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria 41% 31% 0%

Las Palmas San Bartolomé de Tirajana - -

Las Palmas Telde 32% - - 2%

Las Palmas Santa Lucía de Tirajana 31% - -3%

Santa Cruz de Tenerife Puerto de la Cruz - - 3%

Santa Cruz de Tenerife Arona 59% - -3%

Santa Cruz de Tenerife Adeje 47% - -5%

Santa Cruz de Tenerife Granadilla de Abona 50% - -11%

Precio medio de una vivienda de 80 m2

Provincia Ciudad Alquiler de una vivienda de 80 m2 en 2011 Alquiler de una vivienda de 80 m2 en 2016 Alquiler de una vivienda de 80 m2 en 2021

Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de la Laguna 492 € 426 € 689 €

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife capital 557 € 502 € 714 €

Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria 592 € 636 € 832 €

Las Palmas San Bartolomé de Tirajana - € - € 955 €

Las Palmas Telde 489 € - € 647 €

Las Palmas Santa Lucía de Tirajana 474 € - € 622 €

Santa Cruz de Tenerife Puerto de la Cruz - € - € 846 €

Santa Cruz de Tenerife Arona 518 € - € 824 €

Santa Cruz de Tenerife Adeje 592 € - € 870 €

Santa Cruz de Tenerife Granadilla de Abona 439 € - € 656 €