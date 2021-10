UN 73% DE LOS CANARIOS AFIRMA HABER MODIFICADO SUS HÁBITOS TRAS LA SUBIDA DE LA LUZ, PERO SOLO UN 37% CREE QUE SON EFECTIVOS

"Esta relación inversa motivada por que haga lo que haga la factura de la luz siempre sube puede llevar a los consumidores adoptar conductas pasivas ante el ahorro energético, generándose el fenómeno conocido como "indefensión aprendida" que se manifiesta cuando una persona siente que es incapaz de modificar alguna situación mediante su conducta", explica Laura López, Directora de estrategia del Grupo Mutua de PropietariosEn concreto, 6 de cada 10 canarios consultados creen que su factura de la luz ha aumentado con el cambio tarifario, para lo que han adoptado nuevas costumbres como evitar el consumo en horario punta (53%), modificar el horario de uso de los electrodomésticos (52%) o utilizar los programas ECO (18%), entre otros hábitos.Son precisamente esos cambios de horario los que, en ocasiones, han afectado a la convivencia en la comunidad de propietarios, especialmente cuando se refiere al uso de los electrodomésticos en horas tardías. En concreto, 2 de cada 10 canarios asegura haber tenido algún conflicto puntual en su comunidad vecinal.La factura de la luz.Consultados sobre la factura de la luz, los canarios estiman que el valor medio aproximado el incremento de la factura se sitúa en 15,82 euros. En concreto, el 23% de los españoles afirma que su factura ha aumentado entre 11 y 20€ mensuales; un 21% entre 7 y 10 euros al mes, y un destacable 22% no saben cuantificar el incremento.De acuerdo con el informe "La factura de la luz y los nuevos hábitos de consumo energético en el hogar", un 86% de los canarios conoce el cambio de tarifas aplicado por el Gobierno desde el pasado 1 de junio. Los diferentes tipos de horarios (93%) y la bajada del IVA (70%), son los elementos más conocidos del cambio tarifario, aunque solo un 42% de los españoles está al tanto de la posibilidad de contratar dos potencias diferentes para distintos momentos del día.

Sin embargo, a pesar de conocer las nuevas medidas, son muy pocos los canarios -solo un 5%- los que han buscado algún cambio de tarifa para intentar ahorrar en la factura de la luz. Un hecho que no sorprende si se tiene en cuenta que un 35% de los españoles no conoce la tarifa que tiene contratada.

El estudio recoge que un 36% de los españoles asegura tener tarifa de mercado regulada y un 26% la tarifa de mercado libre, entre las que destaca la tarifa con un precio estable del Kilovatio. Sin embargo, el 67% considera que la tarifa contratada, la conozca o no, se adapta a sus necesidades y un escaso 4% ha solicitado un estudio de consumo eléctrico tras el cambio de tarifas para optimizar el gasto.

Preocupados, pero con un gran desconocimiento

El estudio de Mutua de Propietarios desvela que la lavadora, horno y frigorífico se perciben como los electrodomésticos que más consumen en el hogar. Sin embargo, de éstos solo el frigorífico se encuentra entre los tres que más consumo, según un estudio de consumo real publicado por IDAE. Por el contrario, la televisión y el ordenador se perciben como los que menos consumen.

"En este punto, se observa que los consumidores están muy influenciados por los medios de comunicación quienes han hecho numerosas recomendaciones para conseguir ahorrar energía en determinados electrodomésticos como es cargar la lavadora al máximo, lavar a menos grados centígrados, hornear más de un plato al horno cuando está encendido o regular la temperatura interior del frigorífico, influyendo en la percepción de los consumidores", señala López.

Comunidades de propietarios.

La preocupación por la factura de la luz no se circunscribe sólo al ámbito del hogar, sino que también afecta a las comunidades de propietarios. En concreto, 2 de cada 10 comunidades de propietarios en las Islas Canarias han convocado reuniones para tratar el consumo de la luz, y un 5% se han planteado un cambio de tarifa.

Finalmente, el informe desvela una constante relación entre la edad de la persona consultada y su aproximación a todos los aspectos tarifarios y de la factura. "La influencia de la edad es determinante: las personas más mayores tienen un nivel de conocimiento inferior de la factura, son los que menos hábitos han modificado y los que menos creen que puede afectar el cambio tarifario en el precio final de su factura", concluye la Directora del estrategia del Grupo Mutua de Propietarios.