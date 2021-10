El Gobierno propone un paquete de medidas para acelerar la recuperación turística, industrial y comercial de La Palma

La responsable autonómica viajó hoy a La Palma, acompañada por el viceconsejero de Industria y Comercio, Justo Artiles, donde ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Cabildo insular, Mariano Zapata, el vicepresidente primero de la Corporación insular, José Adrián Hernández Montoya; el consejero de Turismo, Raúl Camacho; y el consejero de Aguas, Transporte, Energía e Industria del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera.

Las medidas propuestas contemplan acciones promocionales específicas para el turismo de la Isla, incluyendo la implantación de un bono turístico; subvenciones a las corporaciones locales para la adecuación de espacios industriales y la construcción de naves industriales con el fin de reubicar aquellas empresas que se han visto afectadas; y el establecimiento de bonos al consumo bajo la marca ConsumeLaPalma. También se han planteado subvenciones directas para los comercios, a fin de favorecer inversiones dirigidas a mejorar sus infraestructuras, imagen física y espacios de venta, así como facilitar la digitalización e implantación de soluciones tecnológicas de sus modelos de negocio.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, incidió en la importancia que tiene para la Isla contar con el respaldo y la colaboración del Gobierno de Canarias para la próxima recuperación de La Palma. "Es necesario estar unidos y ser capaces de enviar ese mensaje que es tan necesario para el futuro de la Isla, que pasa por seguir defendiendo que es un territorio seguro y que esta erupción únicamente afecta a un 10% de la superficie", defendió.

Zapata indicó, además, la importancia de contribuir al consumo de los productos locales, así como el impulso a la industria para promover el desarrollo de la economía palmera. "Una de nuestras prioridades debe ser fomentar que aquellas empresas que se han visto afectadas por la erupción y que son parte de nuestro motor socioeconómico puedan retomar sus proyectos", manifestó.

Como medidas que ya se están implementando desde Turismo de Canarias, Yaiza Castilla informó que se ha realizado un refuerzo de presupuesto en las campañas Always On específicas de La Palma, dirigidas a turistas que buscan viaje de naturaleza, y se han elaborado nuevos anuncios en 15 idiomas.

Asimismo, se ha creado una landing page en la web holaislascanarias.com con información del volcán, con el objetivo de transmitir seguridad a los turistas y se está construyendo un plan de comunicación en redes sociales específico para La Palma con vigencia hasta diciembre 2022.

Hasta el momento, más de 100.000 usuarios han visitado contenidos de La Palma desde el 19 de septiembre en la web de holaislascanarias, destacando las visitas recibidas a los espacios dedicados al Parque Natural de Cumbre Vieja y a la Ruta de los Volcanes, lo que demuestra el interés que existe por conocer el origen volcánico de la isla.

En cuanto a las propuestas de acciones a corto y medio plazo en materia turística, realizadas en consonancia con las directrices de la Comisión de Coordinación de las Medidas de Reactivación y Recuperación de la isla de La Palma creada por el Gobierno, se contempla el lanzamiento de una campaña internacional en coordinación con Turismo de La Palma y Turespaña, en los mercados afines a la isla, como son Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y Reino Unido.

Igualmente, se prevé una campaña nacional con la habilitación de un bono turístico para su consumo en La Palma, vigente durante todo el año 2022, si bien esta última será una medida pendiente de la habilitación de crédito y la posible cofinanciación con la Secretaria de Estado de Turismo.

También a expensas del presupuesto de 2022, Turismo de Canarias estudia una convocatoria específica de incentivos a la conectividad nacional e internacional para La Palma, con subvenciones por cada asiento que supere las plazas operadas en 2021. "Esta medida, junto a la notoriedad ganada con el volcán y como destino de naturaleza post covid, ayudaría a romper dinámicas anteriores en las que las aerolíneas no acababan de poner conectividad en esta isla", argumenta Yaiza Castilla.

Junto a Turismo de La Palma y Turespaña, la Consejería realizará inmediatamente después de la finalización del proceso eruptivo y a través de Promotur, webinar virtuales informativas, dirigidas a los canales de intermediación turística de los países de origen objetivos, así como un programa de press trip nacional e internacional.

La consejera de Turismo ha mantenido también hoy una reunión con el presidente del Centro Insular de Iniciativas Turísticas (CIT) Tedote y Asdetur La Palma, Oscar León. Esta asociación, que aglutina a unas 200 empresas vinculadas directa o indirectamente a la actividad turística de la isla, le trasladó a través de su representante la preocupación por la baja demanda turística en estos momentos.

Castilla adelantó que las previsiones existentes para la isla de La Palma para el conjunto de la temporada de invierno (noviembre-marzo), en cuanto a conectividad aérea se refiere, "reflejan al igual que en el conjunto del archipiélago una importante apuesta de las aerolíneas por Canarias en consonancia a la fuerte demanda que aprecian".

En este sentido, a fecha actual hay programadas con La Palma para la temporada completa 128.679 plazas aérea, un 10% más que en el invierno precovid. "No obstante, se desconoce qué efecto tendrá sobre la misma la actual situación derivada del proceso eruptivo y cuánto se prolongará en el tiempo, ya que actualmente se están sufriendo cancelaciones de vuelos por el temor de las aerolíneas a desvíos a otros aeropuertos", reconoció la titular de Turismo de Canarias.

La Palma contaba en 2019 con 8.024 plazas de 124 establecimientos reglados (78,7% extrahoteleros y 21,3% hoteleros) y en agosto pasado fue la isla que más recuperó actividad en relación con el mismo mes de 2019. En concreto perdió un 13,7% de sus visitantes, la menor caída por islas, y frente al 35% de dato negativo de la media regional.

Acciones en torno a las industrias

Por lo que respeta al sector industrial, en la propuesta de acción que se está concertando en este momento por parte de la Dirección General de Industria está la priorización del Plan Director de Actuaciones en el Ámbito de las Áreas Industriales de Canarias [PDAIC] de la isla de La Palma, de forma que se disponga cuanto antes de un documento que priorice y cuantifique las acciones necesarias para el desarrollo de zonas industriales, facilitando la toma de decisiones en la creación y adaptación de espacios disponibles para reubicar las empresas afectadas.

En la misma línea, y pendiente de disponibilidad presupuestaria, se pretende impulsar una línea de subvenciones directas dirigidas a instituciones de La Palma (Cabildo o Ayuntamientos) para la adecuación de espacios industriales e infraestructuras necesarias y para la construcción de naves industriales con el fin de reubicar aquellas empresas que se han visto afectadas.

En cuanto al Comercio, la representante del Gobierno de Canarias reconoció que "la crisis provocada por la erupción lo que ha hecho es agravar la situación general del tejido comercial de la Isla. Por ello, lo que procede es acelerar la recuperación económica y reactivar el tejido comercial a través de vías para incentivar y dinamizar el consumo, principalmente en los puntos de venta tradicionales, esto es en las zonas comerciales abiertas".

En aras de conseguir este objetivo, la estrategia que se propone combina un plan de choque con medidas de impacto en el corto plazo y otras medidas a medio y largo plazo. En el corto plazo se busca incentivar las compras mediante una estrategia de comunicación y concienciación del consumo local a través de la marca propia #ConsumeLaPalma.