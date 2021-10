Isabel Rodríguez anuncia una subvención urgente de 500.000 euros a La Palma para obras de emergencia en la red viaria y garantizar la movilidad en la isla

Santa Cruz de la Palma/ El Ministerio de Política Territorial, departamento que gestiona las ayudas a las entidades locales por los efectos de catástrofes naturales, ha aprobado una primera subvención urgente, según ha anunciado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez: "De forma inminente firmaré la próxima semana el envío de 500.000 euros de ayuda urgente para la emergencia". La ministra, que visita hoy La Palma, donde se ha reunido con el consejero canario de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez, con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y alcaldes de las zonas afectadas, ha reconocido la buena labor de la ciencia en la prevención de la erupción del volcán y ha reiterado el compromiso con todos los afectados: "Todas las administraciones dimos la mano a los palmeros y palmeras y no la vamos a soltar hasta que La Palma esté reconstruida".



La ministra de Política Territorial ha vuelto a destacar la importancia de que todas las administraciones trabajen unidas frente a una catástrofe como la originada por el volcán: "Siento admiración por el trabajo del presidente del Cabildo y los alcaldes, los ayuntamientos son una pieza fundamental de nuestro Estado autonómico, y en esta ocasión, como en la pandemia, lo han vuelto a demostrar en La Palma, y reitero lo que hemos dicho hasta ahora, la importancia de la cooperación y colaboración entre administraciones, algo que debería ser normal pero que solo practicamos en ocasiones, como hacemos ahora de forma exitosa, porque juntos gestionamos mejor".

Isabel Rodríguez ha subrayado que la presencia del Gobierno y del resto de instituciones en La Palma no finalizará cuando el volcán deje de expulsar lava, "estaremos hasta que se recupere la normalidad en la isla, nuestro compromiso no se traduce solo en inversiones sino en la voluntad de participar en la recuperación total, en la que colaboramos todas las administraciones". Ayudas para reparar todas las infraestructuras municipales dañadas Los primeros 500.000 euros urgentes anunciados por la ministra para los próximos días, se destinarán a las operaciones necesarias para facilitar los desplazamientos en las zonas afectadas por el volcán, una necesidad puesta de manifiesto por la población residente y por los equipos de emergencia. La ministra ha confirmado que el Ministerio de Política Territorial, una vez evaluados todos los daños, agilizará los trámites para aprobar las subvenciones destinadas a ayuntamientos y Cabildo para ejecutar las obras de reconstrucción de infraestructuras o instalaciones municipales o insulares afectadas. Es pronto para evaluar con precisión los daños causados por una erupción volcánica que todavía continúa, pero ya es posible conocer que una gran parte de las infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal e insular ubicadas en las zonas occidental y meridional de la isla de La Palma han quedado gravemente dañadas o destruidas. Habrá, por tanto, más ayudas del Ministerio de Política Territorial, además de los 500.000 euros urgentes, para las entidades locales:

a) Ayudas para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular. Estimación de daños hasta hoy: 10 millones de euros b) Ayudas para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de la red viaria insular afectada por el siniestro. Las carreteras del Cabildo

LP-212 (Tacande), LP-213 (Puerto Naos-El Remo), LP-2132 (Tazacorte por la Costa). Estimación de daños hasta hoy: 27 millones de euros.

Por otro lado, la carretera LP-2 (Circunvalación Sur) es de titularidad de la Comunidad Autónoma y las actuaciones de financiación a realizar por la AGE corresponden al Ministerio de Transportes, Infraestructuras y Agenda Urbana. Se establecerán, por tanto, los mecanismos de coordinación para articular la cooperación financiera.

Aunque aún no es posible evaluar la cuantía total de los daños, sobre infraestructuras e instalaciones municipales (incluyendo la red viaria), una estimación inicial permite prever que los costes podrían ascender a 38 millones. El Gobierno ha aprobado ya 224,5 millones en ayudas para los afectados

El Consejo de Ministros ha aprobado ya ayudas importantes, que suman 224,5 millones de euros, para los afectados de La Palma.

El 28 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas para el realojo de las personas que han perdido su hogar de residencia y para la adquisición de enseres de primera necesidad, con un presupuesto de 10,5 millones de euros.

Y el Consejo de Ministros del 5 de octubre aprobó un Real Decreto-ley, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, con un presupuesto de 214 millones de euros.

Gestionar el mañana

"Además de gestionar lo económico, habrá que gestionar el mañana", ha afirmado Isabel Rodríguez. "Hoy hemos abordado, además del día a día, la recuperación, las infraestructuras, el desarrollo económico. Quiero lanzar un mensaje de apoyo a todos los palmeros y palmeras, y mostrar mi orgullo por el comportamiento de todos los españoles, la ciudadanía ha respondido en los momentos dramáticos de la isla, y a las administraciones nos queda ahora responder con trabajo, empeño y continuar en la acción que hemos emprendido".

La ministra ha indicado que se agilizarán todos los trámites: "Ya hemos vivido todas las administraciones la experiencia de otra emergencia, la del Covid, donde actuamos con rapidez. El problema no puede ser la burocracia, no puede ser la Administración, hay trámites que tenemos que cumplir porque hay muchos recursos públicos aprobados, pero la voluntad del Gobierno es hacer todo lo posible para agilizar los trámites".

