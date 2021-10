Torres recalca que los Presupuestos del Estado para 2022 son los mejores de los últimos años para Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 aprobado por el Gobierno de España es "el mejor de los últimos 10 años para Canarias", si bien instó a los distintos grupos de la oposición a que presenten enmiendas y propuestas que lo perfeccionen todavía más en lo que concierne a las Islas y que finalmente los apoyen porque "siempre es mejor para el Archipiélago que haya nuevas cuentas estatales".

Torres considera que las previsiones de ese Presupuesto para las Islas es "un buen punto de partida" porque, entre otras cuestiones, implica "la mayor inversión del último decenio", mantiene suspendidas las reglas fiscales, incluye desde el principio los 30 millones para la pobreza, contempla 50 millones para abordar el fenómeno de la migración y no sólo cumple todos los apartados del Régimen Económico y Fiscal (REF), sino que mejora sus cuantías respecto a proyectos de ley anteriores.

El presidente cree determinantes la certidumbre y las sinergias que se pueden dar entre este proyecto de Presupuesto estatal y las cuentas regionales, aprobadas este lunes por su Ejecutivo. Un proyecto económico autonómico que, según resaltó, supera por primera vez los 9.000 millones de euros, sube el 7% y "responde a la recuperación económica en unos tiempos que siguen siendo complejos y difíciles, como pasa ahora por el volcán en La Palma". A su juicio, resulta clave que ambos presupuestos se aprueben en pro de consolidar la recuperación, y cree que no estarían justificadas las enmiendas a la totalidad o el rechazo final a las cuentas del Estado porque se pondrían en peligro los avances para las Islas.

En esta misma línea, y frente a los que sostienen que los Presupuestos españoles de 2018 fueron los mejores de la historia para las Islas, Torres remarcó que entonces se contemplaban sólo 6 millones para la pobreza y que ahora son 30. También subrayó que la partida para subvencionar el 75% del transporte de los residentes canarios disponía hace tres años de 255 millones, mientras que en esta ocasión se eleva a 541,52 y además se prevén otros 47,5 millones para los viajes entre islas.

Asimismo, aludió a los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo, a que la partida de apoyo a las producciones agrarias locales (el Posei de ayudas de Estado) pasa de 15 a 18 millones, que se aportarán 60 para bonificaciones de buques canarios, que habrá otros 50 para financiar un convenio sobre la Estrategia de Resiliencia Turística y más de 5 millones para el pago de las primas de los seguros agrarios contratados por los agricultores de la Comunidad Autónoma, entre otras muchas cantidades específicas para el Archipiélago.

El presidente de Canarias rechaza que se siga diciendo que el PGE de 2018 fue el mejor cuando la inversión media de entonces para los canarios fue de 274 euros por habitante, mientras que ahora se eleva a 362. Además, subraya que las Islas seguirían estando por encima de la media nacional si se eliminaran los 200 millones de carreteras, aunque cree que lo relevante es que se haya incluido ese dinero de antemano y que ya se dispusiera de otros 100 para Canarias en 2021. En su opinión, el problema de algunos grupos con el actual Gobierno de Canarias y el de España queda ilustrado "con lo que decía Javier Marías sobre el mal político: De qué habla el Gobierno al que me opongo. Eso es lo que les pasa si lo hacen ejecutivos socialistas", resaltó.

Para Torres, lejos de presentar enmiendas a la totalidad a estas cuentas estatales, "algunos deberían pedir disculpas por marginar a Canarias entre 2012 y 2016, con los peores presupuestos de la historia para esta tierra, dejando a cero el Plan de Empleo, los fondos contra la pobreza o siendo condenados por no traspasar las inversiones firmadas para las carreteras".

Defensa del pacto y el plan por la vivienda en las Islas, tras años de inacción

En respuesta a otra de las preguntas de la oposición, el presidente de Canarias subrayó que su Gobierno ha evitado unos 200 desahucios y que tiene preparado un decreto ley para cuando el Ejecutivo central elimine su plan de suspensión de esos alzamientos por la crisis de la COVID-19. Además, recalcó que en 2020 se firmó un pacto y se aprobó un Plan de Vivienda hasta 2026, que ha comenzado a dar sus primeros pasos tras muchos años de total inacción en este ámbito. Así, destacó las previsiones en ayuda al alquiler, la lucha contra los desahucios, la vivienda joven y el despoblamiento en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Torres recordó que en este 2021 se cuenta con 17,5 millones para 5.000 ayudas al alquiler, que ya se tienen preparadas para su entrega 497 viviendas, que hay otras 120 en fases preliminares, que Visocan trabaja en ofrecer 600 casas vacías a corto y medio plazo, y que se han dado los primeros pasos para evitar la emigración en municipios como Teror o Santiago del Teide. Además, hay 5 millones para vivienda joven y el Gobierno abonó los alquileres sociales durante la pandemia. También ya se han adquirido 18 viviendas por la emergencia del volcán en La Palma y se tiene previsto la compra nuevos lotes. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, anunció ayer (lunes 25 de octubre) la disponibilidad de 200 casas prefabricados provisionales para los afectados por la erupción.

Precisamente sobre La Palma y los fondos de solidaridad de la UE, el titular del Ejecutivo recordó que, dos días después de la erupción, tuvo una reunión telemática con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en busca del máximo apoyo por parte de Bruselas. Torres tiene claro que los daños superarán el 1% del PIB de Canarias (unos 457 millones) que exige la UE para activar esos fondos. No obstante, subrayó que aún no se puede hacer un balance definitivo, pues se tendrá que aportar un segundo cálculo al que se realice primero, este a presentar en el plazo máximo de 12 semanas tras la erupción. Canarias aspira "a lo máximo posible, para lo que ya he participado en el Comité Europeo de las Regiones de la UE diciendo que es el volcán con más daños de los últimos 100 años en Europa y lo volveré a pedir en futuras reuniones".

Según insistió, se necesitan los mayores recursos de todas las administraciones implicadas. "Recuperar La Palma es una labor conjunta; si esto no lo tenemos claro, tendremos dificultades", advirtió.

Precios de los billetes de avión y futuro sistema de financiación autonómica

Torres también se refirió a la Obligación de Servicio Público (OSP) de ciertas rutas aéreas de Canarias y recordó que, hace un mes, su Gobierno remitió un documento que alerta del aumento de los precios en los billetes pese al 75% de bonificación, paso que considera consolidado y un logro histórico. El presidente anuncia una nueva reunión con Baleares, Ceuta y Melilla, recalca que las Islas cuentan con un Observatorio de Precios y espera que esto se resuelva con la vuelta a la normalidad económica.