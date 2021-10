Torres resalta las ayudas ya distribuidas en La Palma y las medidas para acelerar su entrega con un registro único

El presidente anuncia que se prevé entregar las llaves de las 18 viviendas ya adquiridas a finales de la próxima semana, a las que se sumarán en esos días otra 45 casas y unas 200 prefabricadas provisionales con el fin de garantizar el máximo arraigo y cercanía.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta mañana, en el Cabildo palmero, en la tercera reunión de la Comisión Mixta para la recuperación de la isla de La Palma, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (que intervino vía telemática), el ministro de Agricultura, Luis Planas, presente en la Isla Bonita desde este martes (26 de octubre), y el titular del Cabildo insular, Mariano Hernández Zapata, entre otras autoridades.

En la Casa de Salazar y ante los medios de comunicación, Torres hizo posteriormente un repaso de las contribuciones económicas que ha realizado el Ejecutivo autonómico ante la emergencia por el volcán y resaltó que, durante el Consejo de Gobierno de mañana, se aprobará un decreto ley que incluye un registro único con el fin de que la documentación que entregue cualquier persona afectada sirva para todas las gestiones que deban hacer las consejerías y las ayudas que correspondan se entreguen en el plazo más corto posible.

Torres entiende "la angustia de los que dicen que se tarda", pero insiste en que las distintas administraciones están haciendo todo lo posible para acelerar al máximo los procedimientos, siempre dentro de la legalidad vigente. Según recordó, el decreto ley autonómico para el reparto de los 1.144 millones de euros estatales para empresas y autónomos canarios por las consecuencias de la COVID salió en marzo y existe un plazo hasta este diciembre para su reparto, "lo que supone todo un récord" respecto a otras convocatorias de ayudas. Sin embargo, el presidente es consciente de que la emergencia por el volcán exige aún mayor celeridad y deja claro que se está haciendo todo lo posible para "lograr en días o semanas lo que tarda, en condiciones normales, meses o años, pero se trata de dinero público y debe haber procedimientos reglados, con concurrencia, transparencia y la justa distribución que deben hacer fedatarios públicos", aclaró.

Como ejemplo, se refirió al estudio hecho por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los daños en el sector primario con el fin de que las ayudas que llegan del Ministerio que dirige Luis Planas (20 millones de euros) "se entreguen de oficio, en días o semanas".

Además, recordó que el Gobierno de Canarias está asumiendo todos los gastos de las personas evacuadas y realojadas en el hotel de Fuencaliente o en el de Los Llanos de Aridane, así como los que estuvieron en su momento en albergues. En la actualidad, se trata de unas 500 personas. Asimismo, el Ejecutivo autonómico se ha encargado de la compra, traslado y puesta en funcionamiento de las dos desaladoras portátiles (contenedores) que ya operan en Puerto Naos para llevar agua de riego a las fincas aisladas por las coladas, lo que supuso una inversión de 4 millones. Esta acción seguramente se complete con otras dos desaladoras más.

Torres también remarcó el esfuerzo hecho en tiempo récord para abrir y dotar de recursos humanos y materiales a la Oficina Única de atención a las personas afectadas radicada en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu), que ha requerido un desembolso de 300.000 euros, que ha atendido ya a un millar de demandantes de ayudas y en la que trabajan 15 trabajadores sociales y otros 15 psicólogos. Esta Oficina reforzará desde ahora sus prestaciones con la puesta en marcha de una plataforma telemática para atender también a los damnificados vía internet.

En su repaso a las iniciativas autonómicas para responder a la emergencia habitacional urgente, provisional y definitiva, el presidente aludió a la compra de las primeras 18 viviendas para las familias que lo han perdido todo. Para ello, se destinaron 1,4 millones de euros. Se pretende que la entrega de las llaves, tras elaborarse 300 informes sociales de las unidades familiares más vulnerables y firmarse los papeles durante la jornada de mañana, se produzca a finales de la próxima semana.

A su vez, Torres recalcó que en esos días también se adquirirá un segundo lote de 45 casas, que este proceso continuará hasta finales de año y que se completa con otras 200 prefabricadas que se ubicarán en los tres municipios afectados por el volcán (El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte), con el fin de garantizar el máximo arraigo y cercanía a sus anteriores entornos.

El presidente de Canarias avanzó que su Ejecutivo prepara un decreto ley para propiciar el arraigo de la gente que ha perdido su residencia por el volcán y que parte del suelo afectado por las coladas pueda recuperarse y vuelva a ser habitable y de uso agrícola.

En su opinión, el mejor ejemplo de este esfuerzo sin precedentes por la máxima celeridad administrativa se dará mañana, jueves, durante el Consejo de Gobierno, con la aprobación de un decreto ley que regulará un registro único para permitir que los afectados tengan que presentar su documentación sólo una vez y así centralizar esa información, de manera que las ayudas que les correspondan de los distintos departamentos las reciban en el menor plazo posible.

Torres lamenta que, según lo traslado por los expertos en el Comité Director de hoy, no existan indicios de que la erupción termine en un corto periodo, si bien resalta que, al menos en los dos últimos días, las coladas se hayan ensanchado muy poco.

El presidente agradece al Gobierno central que modificara las ayudas a los autónomos de La Palma para que puedan acogerse más personas y que se prolonguen hasta el próximo 28 de febrero. También resaltó que mañana en Consejo se aprobarán 10 millones de euros más para apoyar a las empresas palmeras afectadas por el volcán.

Torres anunció que, en la Conferencia de Presidentes de la RUP que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en las islas Azores, pedirá, de nuevo, un trato especial por los daños del volcán "más grave en Europa en los últimos 100 años". Está convencido de que las pérdidas superarán con mucho el 1% del PIB canario (457 millones), lo que exige la UE para entregar fondos de solidaridad. Recordó que, solo en colegios, se cuantifican las consecuencias de la erupción en 16 millones de euros, con 34 millones en infraestructuras agrícolas, a lo que habría que añadir las pérdidas por fincas o por unas 2.000 construcciones o edificaciones, hasta ahora.

El titular del Ejecutivo canario insiste en que se requiere de todos los recursos que puedan aportar las distintas administraciones públicas. También recuerda que su Gobierno ha previsto una partida especial y ampliable de 100 millones en el futuro Presupuesto regional de 2022 y considera que también se están dando noticias positivas, como que los niños del Valle de Aridane hayan vuelto a clase.

Según subrayó, "la unidad política que nos pidió Ángel Luis (joven empresario afectado) sigue dándose; el deseo que transmitió Yésica a Pedro Sánchez y el rey de que sus dos hijas sigan estudiando en la Universidad de La laguna también se cumplirá por el esfuerzo de las universidades, y además será posible lo que nos dijo ayer Julio César, un verdadero ejemplo de resistencia que, pese a haber perdido su quesería y su casa, tiene la ilusión de que va a salir adelante, de que esto no va a poder con él y que no cabe rendirse. Y es que nadie se va a rendir -recalcó Torres-: el volcán no le va a ganar a La Palma, va a ser al revés con el esfuerzo de todos los palmeros y palmeras".