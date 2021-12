Los canarios entre los que más gastarán esta Navidad, con una media de 275 euros de gasto

Según revelan los propios encuestados en la región, la tendencia a comprar de forma online seguirá en alza. Cinco de cada diez aseguran que este año, en comparación al anterior, hará la misma cantidad de compras navideñas a través del ordenador, en plataformas online como eBay. Mientras que el 24% cree que comprará incluso más que el año pasado de forma online.

Los más pequeños, los triunfadores del hogar

Este año, cada ciudadano de Canarias prevé comprar una media de 9 regalos para seis personas. Y tal y como muestran los datos del estudio de tendencias navideñas 2021 de eBay, los más pequeños de la casa siguen liderando el ranking de las personas a las que se destina un mayor presupuesto, con un total de 163€, seguido por las parejas (110€) y los padres (81€). En cuanto al tiempo que dedican los canarios en elegir un regalo, el 29% afirma que necesita varios días para decidirse. En el lado opuesto, el 8% de los encuestados solo necesita una hora para tomar una decisión.

Por otro lado, entre las múltiples emociones que genera la Navidad, los resultados del estudio confirman que para cerca de la mitad de la población canaria (47%) la causa más importante de estrés durante estas fechas son los gastos derivados de la Navidad, seguido por la falta de ideas para regalar (28%) y de un 17% que se agobia al sentir de debe encargarse de todo solo.

Anticipación: clave del consumo durante estas fechas

Un año más, noviembre ha sido el mes elegido por los canarios para comenzar a realizar sus compras de Navidad. Se trata del mes por excelencia de los grandes descuentos y promociones que traen consigo campañas como el Black Friday o el Cyber Monday y, este año, cerca de la mitad de los canarios lo han aprovechado para adelantar la búsqueda y compra del regalo ideal. El 45% ha anticipado sus compras y un 29% las dejará para este mes de diciembre.

La costumbre de dejar las compras para el último momento (40%) es uno de los obstáculos que impide encontrar los regalos con anticipación seguido por las esperas hasta cobrar pagas extras o bonus (25%). En palabras de Francesca Di Nora, responsable de Marketing para los mercados transfronterizos de Europa en eBay: "un modo ideal para ahorrar tiempo y además poder aprovechar ofertas muy atractivas y un inventario único es la compra mediante plataformas de comercio electrónico como eBay, en la que facilitamos la compraventa de una manera sencilla, segura y desde cualquier dispositivo".

Comercio de proximidad, una apuesta firme

"Además, como Marketplace con propósito, nuestro objetivo es apoyar a los miles de pequeños empresarios que venden a través de nuestra plataforma. Al no contar con inventario propio, no competimos con nuestros compradores. Simplemente les conectamos con más de 154 millones de compradores en todo el mundo, para que sus pequeñas tiendas puedan seguir creciendo", explica Di Nora.

De hecho, conscientes de que España todavía no ha recuperado el tejido empresarial previo a la crisis del coronavirus, los encuestados siguen mostrando prácticamente el mismo compromiso y apuesta por el comercio local. Así, más de la mitad de los canarios (59%) están a favor de realizar sus compras de Navidad en una pyme. Este porcentaje varía un 1% (60%), con respecto al mismo periodo del año pasado.