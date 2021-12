El presupuesto municipal de San Miguel para 2022 asciende a 19.464.390,50€

San Miguel de Abona/ San Miguel de Abona presentó en la mañana de hoy en sesión plenaria, el presupuesto del ejercicio 2022 para su aprobación inicial y que asciende a 19.464.390,50 €, lo que implica un aumento de un 7,66% con relación al ejercicio anterior.

Un documento marcado aún, por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la COVID19, y que se afronta con la entereza de consolidar aspectos tales como la protección y la promoción social como políticas prioritarias y necesarias para las personas que demandan ayudas y empleo y la consolidación de la reactivación de la economía municipal y de la propia vida social, con un plan de inversiones en todos los barrios y con el refuerzo de actividades educativas, culturales y deportivas si la pandemia nos permite su desarrollo con normalidad.



Protección y Promoción social

Se destina más de 3 millones de Euros al área de protección y promoción social, la más alta de la historia.

La partida destinada a las ayudas de emergencia social aumenta con relación al año anterior, destinándose 348.500 €.

Se destinan 925.000 € (275.000.- euros más) en materia de empleo y formación, con una previsión de contratación de unas 150 personas a través de los planes extraordinarios de empleo social, convenios con el Cabildo Insular de Tenerife y los programas de formación y alternancia con el empleo.

Se incrementan nuevamente las ayudas al estudio destinándose para tal fin 200.000 €.

Apuesta decidida por las políticas de igualdad, mayores y asistencia a personas dependientes.

Se consolida el compromiso con los colectivos sociales y se añaden otros como la Asociación ATELSAM.

Continuidad de la reactivación de la economía municipal. Uso de los ahorros

Un Presupuesto que se presenta con ausencia total de deuda Financiera y Pública, con un Ayuntamiento totalmente saneado que nos permitirá incorporar a este Presupuesto el remanente de tesorería. Ello supone seguir impulsando la reactivación de la economía municipal a través de un paquete de obras e inversiones definidas cercano a 14,5 Ml de euros para 2022 que, sin lugar a dudas, repercutirá en dinamizar la economía local y contribuirá a que el número de desempleados del municipio disminuya

Tasas e impuestos

Un Presupuesto que, un año más, mantiene congelado todas sus tasas e impuestos y que en función del devenir de la pandemia, se podrán eximir o bonificarse, siempre que la legislación lo permita, como ya se hizo en 2021.

Recuperación de la Vida Social

La crisis social y sanitaria ha hecho que colectivos, de diferente índole, no hayan desarrollado con normalidad la labor tan necesaria que venían desarrollando antes de la pandemia y que tanto identifica a nuestras tradiciones, costumbres, hábitos saludables, etc. En base a la previsible recuperación economía, apostamos por la recuperación de la vida social a través de la mejora de las subvenciones a los distintos colectivos sociales, de ámbito cultural, festivo, clubes deportivos y deportistas individuales. La potenciación del comercio tradicional y aumento en la promoción turística del municipio, también será clave para relanzar la actividad turística que tanto se ha visto afectada.

Apuesta por el bienestar y la calidad de vida mejorando los servicios públicos junto con el mantenimiento de las infraestructuras para un San Miguel mejor para vivir. Así, en el área de Seguridad ciudadana se sacará oferta de empleo público para proveer dos plazas de policía local, necesarias para seguir reforzando la seguridad ciudadana.

Compromiso con la mejora del medio ambiente.

La sostenibilidad y el medio ambiente tendrán su reflejo en las campañas de sensibilización medioambientales que se pretenden realizar sobre Reciclaje, animales de Compañía, usos de los escombros, así como campañas de sensibilización medioambiental del litoral, fauna y flora.

Obras y Otras Inversiones

El capítulo inversor de éste Presupuesto que supera el 1.000.000.-de €, se verá incrementado con la incorporación de cerca de 14,5 Millones de euros del remanente, para un paquete de obras ya diseñado y aprobado, del cual ya se han adjudicado en 2021 obras por valor de 6.400.000 de € . Las inversiones que se prevé para 2022, entre otras, son:

-1,2 Ml. para acondicionamiento, accesos al mar en el litoral de la Costa San Miguel. (Frente costero Hoya del Gusanito)

-6,7 Ml. para el Complejo Deportivo Llano del Camello (futura piscina municipal) , la iluminación del campo de futbol "Pedro Alonso Alayón" de Aldea Blanca, iluminación del campo de fútbol "Paco Tejera", así como la cubierta del terrero de lucha "Tomas González Martin".

-0,6 Ml para obras de urbanización, repavimentación y acerados, (mejora Urb. C/ Fermín Pérez, El Frontón), y la Reurbanización Sector Central de Guargacho.

-1,05 Ml Centro de Mayores en Guargacho, Recurso Alojativo, casa los maestros en Tamaide.

-1,6 Ml. Adecuación sistema colectores en Llano del Camello, Depósito de agua potable en la zona baja.

-0,26 Ml. Mejora de la accesibilidad de itinerarios peatonales en Las Chafiras, Aldea Blanca y Las Zocas. Centro social Polivalente en San Miguel Casco (Casa de La Juventud). Camino Agrícola la Hoya. El Roque.

-1,4 Ml. Mejora para la eficiencia y ahorro energético del alumbrado público en Cruz Ballena, Las Zocas y Tamaide. Instalación de Placas fotovoltaicas en dependencias municipales. Suministro de farolas fotovoltaicas en Golf del Sur.

-0,6 Ml. para adquisición de Suelo Patrimonial

-1,00 Ml. para actuaciones en parques y jardines, (Parque infantil anexo polideportivo de Guargacho), mejora del pavimento de los polideportivos de Guargacho y el pabellón Jonay Risco Pérez. Mobiliario urbano, adquisición de material deportivo y señalética.

-El Saneamiento y Abastecimiento completo del núcleo de Guargacho y los colectores de aguas residuales del núcleo de Chafiras/Llano del Camello.

Este capítulo de Inversiones se verá reforzado con los Fondos Europeos a través del mecanismo de Recuperación en el que ya hay dos proyectos presentados por valor de 6.000.000 de €: el saneamiento y abastecimiento completo del pueblo de Guargacho y el sistema de colectores de aguas residuales del núcleo de Chafiras/Llano del Camello.

En definitiva, la llegada de la "Sexta ola" de esta gran crisis sanitaria, marcará el devenir de este Presupuesto, el cual podrá sufrir modificaciones para adecuarlo a las necesidades que vayan surgiendo, tanto en la protección social como en las ayudas a los autónomos y la mediana empresa.