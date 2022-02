La Cámara de Comercio de Fuerteventura y Asofuer se adhieren al Manifiesto del REF para solucionar la inseguridad jurídica y favorecer la inversión en el archipiélago

Puerto del Rosario/ El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal, y el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga, han rubricado este martes la adhesión de las dos entidades a las que representan al 'Manifiesto por Canarias: la adaptación fiscal del REF sigue confinada". Previamente, Alcibiades Trancho, decano del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, y Carlos Marcelo, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio, han explicados distintos aspectos recogidos en el texto que evidencian la necesidad de aclarar cuestiones relativas al Régimen Especial Fiscal porque "las inseguridades jurídicas se acumulan y, esto, se tiene en cuenta cuando alguien va a hacer una inversión en Canarias".



Además, recordaron que las modificaciones que se están solicitando "si no están recogidas en el texto legal, los tribunales y la Agencia Tributaria las tumbarán porque solo interpretarán el tenor de la ley".

En este contexto, se disertó sobre las diferencias entre el IVA en el que se permite la modificación de base imponible o el IGIC, que no lo permite. "Hay empresas en dificultades económicas como consecuencia de pagar un tributo".

La necesidad de ampliar la materialización de la Reserva de Inversiones Canaria, RIC, los efectos temporales de la limitación de ayudas de Estado, o la idoneidad de ampliar la ZEC para favorecer la implantación de grandes proyectos empresariales son otras cuestiones que recoge el manifiesto, de 41 folios.

Durante el encuentro, los empresarios majoreros propusieron la realización de una campaña para llegar a la ciudadanía "y que entienda que pagar la gasolina, o la cesta de la compra a un precio con un impuesto del 7% y no del 21%, es REF". Además, se insta a promover la educación financiera y la creación de una Comisión regional de seguimiento al cumplimiento del REF.

El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, la AEDAF de Canarias, la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, la Cátedra del REF y los Colegios de Titulares Mercantiles y Economistas de Tenerife, están impulsando una ronda con las principales entidades económicas y empresariales de Canarias a fin de sumar adhesiones a este manifiesto que presentarán al presidente del Ejecutivo de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al gobierno central, a través del secretario de Estado de Hacienda.