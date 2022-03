El mercado de Vehículos de Ocasión cae un 3,1% en Canarias en febrero

TURISMOS+4X4

CCAA Provincia Transf. % var.

Canarias Las Palmas 3.642 10,53%

Sta.Cruz de Tenerife 2.869 -16,23%

Totales 6.511 -3,11%

A nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión cayeron un 2,4% en febrero, hasta situarse en 143.359 unidades, lo que supone que por cada vehículo nuevo se vendieron 2,3 de segunda mano. En lo que va de año, el mercado consigue mantenerse estable, con un total de 274.389 unidades vendidas (+0,3%).

En un análisis por tramos de antigüedad, las ventas de modelos de entre 1 y 3 años se desplomaron un 40,7% durante el mes pasado, hasta las 8.466 unidades, ya que, como consecuencia de la crisis de los semiconductores, no se está renovando flota y, por tanto, no se está inyectando oferta de vehículo joven al mercado de ocasión. Esto explica que los canales de empresa (-23%), renting (-15%) y alquiladoras (-12,4%) registraran caídas de dos dígitos en sus operaciones con vehículos usados durante el mes pasado.

La importación de vehículos sigue al alza

En este contexto de falta de oferta, la importación siguió ganando protagonismo como vía para poder ir dando respuesta a la demanda, especialmente, de vehículos de entre 5 y 8 años, cuyas ventas aumentaron un 15% en febrero, hasta las 13.790 unidades. En concreto, las transacciones con vehículos importados crecieron un 49,5% en febrero y acumulan un aumento del 55,3% en lo que va de año, representando el 6% del mercado.



Respecto a las fuentes de energía, los datos de las patronales del sector muestran un retroceso de los motores tradicionales durante el mes de febrero. Así, las operaciones con vehículos usados diésel -que representaron el 58,7% de las operaciones- cayeron un 5,6% durante el pasado mes; mientras que los de gasolina, por su parte, cayeron un 1,5%, hasta situarse en las 51.894 unidades, el 36,2% del total.

En cuanto a las propulsiones alternativas, los modelos eléctricos puros de segunda mano crecieron un 89,8% en febrero, hasta alcanzar las 1.076 unidades, concentrando el 0,8% del mercado. Por su parte, los diésel/eléctricos enchufables registraron un total de 180 unidades vendidas (+136,8%) durante el pasado mes, frente a las 931

unidades de los gasolina/eléctricos enchufables (+64,5%).

DECLARACIONES

Según el director de Comunicación de FACONAUTO, Raúl Morales, "Los datos de febrero no son buenos, empeoran los del año 2021, que tampoco fueron lo esperado por los coletazos de la pandemia. Por otro lado, el problema del envejecimiento de nuestro parque automovilístico solo crece. La crisis de los semiconductores provoca que, en los segmentos más jóvenes, no haya una oferta competente, y esto se traduce en que los vehículos de más de 10 años vuelven a ser, una vez más, los auténticos protagonistas del mercado de ocasión.

En cuanto a carburantes, a pesar de continuar liderando las transferencias, los diésel y gasolina están cediendo terreno poco a poco a los eléctricos e híbridos".

Según la directora de Comunicación de GANVAM, Tania Puche, "la crisis de los semiconductores agrava la calidad de la oferta de nuestro mercado de ocasión. De hecho, la antigüedad media del vehículo usado vendido en España no para de crecer. En febrero se situó en los 11,6 años, frente a los 10,7 años de febrero de 2021, haciéndole un flaco favor a un parque tan envejecido como el nuestro y dificultando la consecución de los objetivos de descarbonización".