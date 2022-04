Economía presenta una marca única para la promoción de la eólica canaria

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través la empresa pública Proexca, impulsará con una sola marca la difusión en el exterior de las capacidades que tiene el Archipiélago en el desarrollo de tecnologías para la energía eólica: 'Canary Trade Winds' (Alisios Canarios).

Bajo el paraguas de esta nueva imagen, fruto del esfuerzo conjunto de todo el sector en Canarias, Proexca aglutinará toda la cadena de valor de las instituciones y empresas privadas que operan en las Islas, de manera que posibles inversores, industrias y las personas especializadas en el mundo de la energía eólica puedan conocer de un solo vistazo las potencialidades de Canarias. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo y presidenta de Proexca, Elena Máñez, recuerda que "las islas tienen el mejor campo de viento en el mar de toda Europa, además de unas instalaciones científicas, portuarias y un tejido empresarial altamente especializado, que puede cubrir la práctica totalidad de las necesidades de cualquier inversor que quiera instalarse o experimentar aquí con la eólica marina".

'Canary Trade Winds' se presentó oficialmente esta mañana, en la feria Wind Europe Bilbao 2022, que reúne en dos pabellones a más de 330 empresas y 8.000 personas, "y a la que las empresas de las Islas acuden por primera vez bajo una marca única y con un stand propio, algo que les dará mucha más visibilidad en el sector"-explicó la consejera.

La nueva marca se ha desarrollado por la empresa Proexca, cuya directora, Dácil Domínguez, detalla cómo los empresarios y empresarias de Canarias, con la coordinación del Clúster Marítimo de Canarias y FEDEPORT, han estado trabajando intensamente para "alcanzar esta unidad de acción, al igual que las instituciones y empresas públicas que también vienen con nosotros a esta feria", como son la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Why Tenerife, Best in Gran Canaria, la Zona Especial Canaria y la Plataforma Oceánica de Canarias, "en una de la muestras más patentes de la relevancia que tiene la colaboración público-privada para el desarrollo de los sectores estratégicos del Archipiélago, como en este caso, de la Economía Azul, ligada a las energías renovables".

Durante los días que dura la feria, la delegación canaria presentará su marca única, y mantendrá numerosas reuniones, tanto entre empresas privadas, como a nivel institucional. En este último aspecto, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, han mantenido ya los primeros contactos con empresas españolas de relevancia internacional, como Iberdrola Renovables y Navantia.

En previsión de la apretada agenda de los próximos días, Valbuena destacó el interés que tiene para Canarias la presencia en este importante foro. "El Gobierno de Canarias va a aprovechar esta plataforma internacional para presentar a compañías nacionales e internacionales su Estrategia de Energía Eólica Marina, que se engloba en el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan) diseñado con el objetivo de que en 2030 el 60% de la demanda eléctrica del archipiélago provenga de fuentes renovables"-adelantó.