Rodríguez: "Todos los programas del REF tienen asignación presupuestaria del Estado"

Rodríguez detalló la práctica totalidad de partidas consignadas en las cuentas estatales con cargo al REF, que demuestran el alto nivel de cumplimiento del Estado en los dos últimos años, y subrayó que la "sensibilidad" del Gobierno central hacia las particularidades canarias cambió radicalmente en las leyes presupuestarias de 2017 y 2018.

"Esos años -recordó el vicepresidente- los votos de Nueva Canarias fueron necesarios en el Congreso para la gobernabilidad del Estado, con lo que nos aceptaron nuestras demandas, tal y como ha ocurrido ahora".

En todo caso, el hecho de que se esté cumpliendo adecuadamente el REF "no significa que nos resignemos a seguir luchando para conseguir nuevas mejoras ni que no estemos vigilantes", dijo Rodríguez, quien reprochó a la oposición que incluyera como conceptos del REF acuerdos que no están incluidos en el mismo".

El vicepresidente, que compareció en la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda, también se refirió a la necesidad de seguir incrementando los recursos materiales y humanos de la Agencia Tributaria Canaria para que responda eficazmente a las tareas que tiene encomendadas, facilitando las obligaciones tributarias de los contribuyentes y fortaleciendo la lucha conta el fraude fiscal.

Precisamente, el Gobierno de Canarias aprobó en su última reunión un decreto-ley para la gestión de los fondos europeos del Next Generation EU en el ámbito de la Agencia, que recibirá 31 millones de euros para un plan de digitalización.

Rodríguez señaló que el correcto tratamiento y procesamiento de la información es vital hoy en día para ofrecer un buen servicio al ciudadano, un aspecto al que se hará frente con ese plan, mientras que al mismo tiempo se están desbloqueando los expedientes para la cobertura de plazas en la Agencia, que cuenta con un importante déficit de personal.